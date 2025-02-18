Filmi Çekiliyor! Yılmaz Güney'i Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu
Filmi Çekiliyor! Yılmaz Güney'i Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu
'Çirkin Kral' lakaplı aktör Yılmaz Güney'in hayatının filme alınması uzun süredir gündemde olan bir olaydı. Güney'i kimin canlandıracağına dair tartışmalar sürerken Birsen Altuntaş beklenen haberi verdi. Yılmaz Güney'i canlandıracak oyuncu sonunda belli oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Türk sinemasının "Çirkin Kral" lakaplı aktör ve yönetmeni Yılmaz Güney'in hayatının filme alınması uzun süredir gündemdeydi.
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Eşi Fatoş Güney’in yazdığı “Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun” kitabından yola çıkılarak yazılan filmin yönetmen koltuğuna Yüksel Aksu oturmaya hazırlanıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre filmde Yılmaz Güney'i Mehmet Kurtuluş canlandıracak.
Altuntaş'ın haberine göre filmin gidişatı şu yönde ilerleyecek:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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