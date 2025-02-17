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Titanik'le Hayatımıza Giren ve Bir Daha Çıkmayan Güzel Oyuncu Kate Winslet Yönetmenliğe Soyundu!

Titanik'le Hayatımıza Giren ve Bir Daha Çıkmayan Güzel Oyuncu Kate Winslet Yönetmenliğe Soyundu!

Titanik
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.02.2025 - 19:29

Efsanevi film Titanik'te canlandırdığı Rose karakteriyle gönüllerde taht kuran Kate Winslet, aradan geçen 27 yılda sayısız başarıya imza attı. Oyunculuk konusunda adeta devleşen Oscar ödüllü Kate Winslet, bu kez yönetmen koltuğunda karşımıza çıkacak.

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Titanik filminde canlandırdığı Rose karakteriyle tanınırlığı artan ve sonrasında sayısız başarılı yapıma imza atan Kate Winslet, güzelliğiyle kariyeri boyunca dillerden düşmedi.

Titanik filminde canlandırdığı Rose karakteriyle tanınırlığı artan ve sonrasında sayısız başarılı yapıma imza atan Kate Winslet, güzelliğiyle kariyeri boyunca dillerden düşmedi.

Oscar ödüllü ünlü oyuncunun rol aldığı dizi ve filmlerin yakaladığı başarıyı göz ardı etmek mümkün değil.

Oscar ödüllü ünlü oyuncunun rol aldığı dizi ve filmlerin yakaladığı başarıyı göz ardı etmek mümkün değil.

"Titanik", "Sil Baştan", "Tatil, Düşler Ülkesi", "The Reader" gibi yapımlarla kalbimizde taht kuran ünlü oyuncu, bu kez yönetmen koltuğunda karşımıza çıkacak.

"Titanik", "Sil Baştan", "Tatil, Düşler Ülkesi", "The Reader" gibi yapımlarla kalbimizde taht kuran ünlü oyuncu, bu kez yönetmen koltuğunda karşımıza çıkacak.

Winslet "Goodbye June" adlı filmde hem oyunculuk hem yönetmenlik yapacak. Filmde ona oni Collette, Johnny Flynn, Andrea Riseborough, Timothy Spall ve Helen Mirren eşlik edecek.

Winslet "Goodbye June" adlı filmde hem oyunculuk hem yönetmenlik yapacak. Filmde ona oni Collette, Johnny Flynn, Andrea Riseborough, Timothy Spall ve Helen Mirren eşlik edecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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