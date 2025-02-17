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Aşırı Cinsellik, Ürperti ve Korku: İngiltere'de Hala Yasak Olan 10 Film!

Aşırı Cinsellik, Ürperti ve Korku: İngiltere'de Hala Yasak Olan 10 Film!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
17.02.2025 - 18:09

Dünya çapında büyük önem taşıyan sinema sektöründe vizyona giren bazı filmler oldukça rahatsız edici unsurlar içerebiliyor. Bu nedenle pek çok ülke bu tarz filmleri yasaklama yoluna gidiyor. Bu ülkelerin başında da İngiltere geliyor.  İçeriğinde aşırı şiddet, cinsel içerik veya dini hassasiyetlere zarar verme gibi sebepler bulunan bazı filmler hala İngiltere'nin yasaklılar listesinde yer alıyor. İngiliz Film Sınıflandırma Kurulu (British Board of Film Classification ya da kısa adıyla BBFC) tarafından sansüre takılan filmlerin yayınlanması reddedilmeye devam ediyor. 'Video nasties' (video kirliliği) döneminde yasaklanan fimlere yenileri de eklenebiliyor. 

İşte, İngiltere'de hala yasaklı olan filmlerin listesi...

Kaynak: https://listverse.com/2025/02/02/10-f...
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Fight for Your Life (1977)

Fight for Your Life (1977)

Aşırı şiddet ve ırkçı temalar yüzünden yasaklanan film, bir grup suçlunun, evdeki bir aileye karşı işlediği korkunç suçları anlatıyor. Özellikle, filmdeki ırkçı dil, nefret söylemi ve rahatsız edici şiddet sahneleri o dönem oldukça büyük tepki toplamıştı. Film denetleme kuralları tarafından zararlı bulunan bu yapım vizyona girmeden gösterimi engellenmişti.

Reality Killers (2005)

Reality Killers (2005)

Televizyon şovlarının popüler kültüründeki 'gerçek' içerikleri, yani gerçek cinayetleri ve şiddet olaylarını simüle ederek, izleyicilere görsel olarak şiddeti gösteren Reality Killers, bu tür bir anlatımı benimsediği için şiddetin normalleşmesi ve toplumda olumsuz etkiler yaratma potansiyeli taşıdığı gerekçesiyle yasaklanmıştır.

Mikey (1992)

Mikey (1992)

Küçük yaşta bir çocuğun, etrafındaki insanları öldürme dürtüsünü keşfetmesini ve cinayetler işlemesini konu alan bu filmin yasaklanmasının başlıca nedeni çocuk cinayetleri ve şiddet içeren dehşet verici sahneler olmuştu.

Bumfights: Cause for Concern, Volume 1 (2003)

Bumfights: Cause for Concern, Volume 1 (2003)

Sokaklarda evsiz insanların zorla dövüşmeye zorlandığı, şiddet içeren ve aşırı derecede rahatsız edici sahnelerle dolup taşan filmin yasaklanmasının başlıca nedeni, şiddet, insan hakları ihlalleri ve etik dışı davranışlar içermesi olmuştu.  Toplumsal sorumluluk ve insan hakları ihlalleri konusunda ciddi eleştiriler alan yapım büyük tartışmalar yaratmıştı.

Women in Cellblock 9 (1977)

Women in Cellblock 9 (1977)

Women in Cellblock 9, cezaevi ortamındaki kadınların yaşadığı travmatik olayları anlatırken, izleyicilere büyük bir rahatsızlık verecek şekilde şiddet ve cinsel saldırı içeriklerini ön plana çıkaran bir yapım olarak tarihe geçmişti.  'Sexploitation' türündeki film cinsel şiddet, işkence ve rahatsız edici cinsel içerikler içerdiği için, İngiltere'de gösterimi yasaklanmıştır.

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The Bunny Game (2011)

The Bunny Game (2011)

Bir cinsel saldırgan tarafından kaçırılan bir kadının, işkenceye ve fiziksel şiddete maruz kaldığı karanlık ve rahatsız edici bir hikayeye sahip olan The Bunny Game filmi içeriğindeki korkunç sahnelerin toplumsal normlarla çatışması ve toplumda büyük bir tepki uyandırdığı için gösterimi engellenmişti.

Traces of Death (1993)

Traces of Death (1993)

Gerçek ölüm sahneleri içeren ve şiddet dolu görüntüleriyle bilinen bir yapım olan bu film, gerçekteki kazalar, cinayetler, hayvan ölümleri ve diğer şiddet dolu olayların görüntülerini içeriyor. Bu nedenle, filmdeki içeriklerin çok aşırı ve rahatsız edici bulunması, yasaklanmasının ana sebeplerinden biri oldu. 

Film, 'gerçek' ölüm ve şiddet görüntülerine dayandığı için, bu tür sahnelerin izleyiciler üzerinde olumsuz psikolojik etkiler yaratabileceği ve toplumsal duyarlılıkları zedeleyeceği düşünülmüş ve İngiltere'deki video nasties dönemi sırasında yasaklanan filmlerden biri olmuştu.

Hate Crime (2012)

Hate Crime (2012)

Film, bir Yahudi ailesinin evinde geçen ve onları hedef alan korkunç bir saldırıyı anlatır. Aile üyelerine yönelik işkence ve cinsel saldırılar, oldukça rahatsız edici bir şekilde tasvir edilir.

İngiltere'deki yasaklanma gerekçesi, filmin içeriğinin aşırı şiddet ve nefret dolu unsurlar içermesi, aynı zamanda bu unsurların gerçekçi bir şekilde gösterilmesiydi. Filmdeki şiddet sahneleri, izleyiciler üzerinde rahatsız edici bir etki bırakacak şekilde işlenmiş olup, özellikle nefret suçları ve ırkçılıkla ilgili duyarlılıkların arttığı bir dönemde, toplumda geniş çaplı tartışmalara yol açmıştı. Hate Crime İngiltere'de gösterime girmeden önce yasaklanmıştı.

Murder-Set-Pieces (2004)

Murder-Set-Pieces (2004)

Murder-Set-Pieces aşırı şiddet, cinsel saldırılar ve toplumsal tabuları ihlal eden unsurları içeriyor. Özellikle, filmdeki şiddet ve tecavüz sahneleri büyük bir tepki çekmişti. İngiltere'de yasaklanmasının ana nedeni, filmdeki içeriklerin 'gereksiz ve aşırı' olarak değerlendirilen şiddet ve cinsel şiddet unsurlarıydı.

Love Camp 7 (1969)

Love Camp 7 (1969)

Bir tür 'nazizm temalı seksploitation' filmi olan bu yapım, Nazi toplama kamplarında geçen bir hikayeyi konu alır. İçeriğinde cinsel şiddet, işkence ve ırkçı temalar barındırdığı için, İngiltere'de Love Camp 7, özellikle şiddet ve cinsel içerik açısından büyük tartışmalara yol açmıştı.

İngiltere'de bu film, 'video nasties' (video kirliliği) döneminde yasaklanan filmler arasında yer aldı. Love Camp 7 de bu dönemde yasaklanan ve toplumsal normlara, ahlaka aykırı görülen filmler arasına girmişti. Filmdeki Nazi temalı içerik, cinsel saldırılar ve işkenceler, özellikle o dönemdeki toplumsal duyarlılıklar göz önüne alındığında, geniş çaplı eleştiriler almış ve yasaklanmasına neden olmuştu.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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