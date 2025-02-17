Aşırı Cinsellik, Ürperti ve Korku: İngiltere'de Hala Yasak Olan 10 Film!
Dünya çapında büyük önem taşıyan sinema sektöründe vizyona giren bazı filmler oldukça rahatsız edici unsurlar içerebiliyor. Bu nedenle pek çok ülke bu tarz filmleri yasaklama yoluna gidiyor. Bu ülkelerin başında da İngiltere geliyor. İçeriğinde aşırı şiddet, cinsel içerik veya dini hassasiyetlere zarar verme gibi sebepler bulunan bazı filmler hala İngiltere'nin yasaklılar listesinde yer alıyor. İngiliz Film Sınıflandırma Kurulu (British Board of Film Classification ya da kısa adıyla BBFC) tarafından sansüre takılan filmlerin yayınlanması reddedilmeye devam ediyor. 'Video nasties' (video kirliliği) döneminde yasaklanan fimlere yenileri de eklenebiliyor.
İşte, İngiltere'de hala yasaklı olan filmlerin listesi...
Fight for Your Life (1977)
Reality Killers (2005)
Mikey (1992)
Bumfights: Cause for Concern, Volume 1 (2003)
Women in Cellblock 9 (1977)
The Bunny Game (2011)
Traces of Death (1993)
Hate Crime (2012)
Murder-Set-Pieces (2004)
Love Camp 7 (1969)
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