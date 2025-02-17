Aşırı Cinsellik, Ürperti ve Korku: İngiltere'de Hala Yasak Olan 10 Film!

Gerçek ölüm sahneleri içeren ve şiddet dolu görüntüleriyle bilinen bir yapım olan bu film, gerçekteki kazalar, cinayetler, hayvan ölümleri ve diğer şiddet dolu olayların görüntülerini içeriyor. Bu nedenle, filmdeki içeriklerin çok aşırı ve rahatsız edici bulunması, yasaklanmasının ana sebeplerinden biri oldu.

Film, 'gerçek' ölüm ve şiddet görüntülerine dayandığı için, bu tür sahnelerin izleyiciler üzerinde olumsuz psikolojik etkiler yaratabileceği ve toplumsal duyarlılıkları zedeleyeceği düşünülmüş ve İngiltere'deki video nasties dönemi sırasında yasaklanan filmlerden biri olmuştu.