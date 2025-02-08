Unutulmaz Filmlerin Gerçek Ötesi Sahnelerine Bu Kez Kamera Arkasından Bakıyoruz!
Unutulmaz Filmlerin Gerçek Ötesi Sahnelerine Bu Kez Kamera Arkasından Bakıyoruz!
Her bir sahnesiyle akıllara kazınan unutulmaz filmlerin kamera arkasına geçiyoruz! Satar Wars'tan La La Land'a keyifli bir yolculuk yapıyoruz. Efekt ustalarının hazırladığı minyatürleri ve yeşil ekranın mucizelerini bir arada keşfediyoruz. İşte, adeta 'filmler nasıl çekiliyor?' soruna yanıt olacak görüntüler!
Hazırsanız, başlıyoruz...
Kaynak: Wolf of X
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1. Ivan Reitman'ın yönettiği ve Dan Aykroyd ile Harold Ramis'in yazdığı 1984 yapımı efsanevi Amerikan komedi filmi Ghostbusters ile başlıyoruz!
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2. Tüm zamanların en yüksek hasılatıyla bir klasik haline gelen ve 1977 yılında başlayan film serisi Star Wars var sırada!
3. 1917 filminde yönetmen Sam Mendes'in dahiyane fikriyle ortaya çıkan sahneyi bir kez daha izleyelim: Mendes, oyuncularına hata yapsalar da deva etmelerini söyledi. Böylece gerçek bir savaş sahnesi ortaya çıktı.
4. 2010 yapımı Martin Scorsese filmi Shutter Island ile Amerika'nın en tehlikeli akıl hastalarının kapatıldığı hastaneye yolculuk yapıyoruz bu kez!
5. 1997 yapımı Beşinci Element filminin minyatür New York manzarası!
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6. 1990 yapımı Geleceğe Dönüş III, zaman yolculuğu teması ile 1980'lere damgasını vuran kült film serisinin heyecan verici ve son filmi!
7. J. R. R. Tolkien'nin İki Kule adlı kitabından uyarlanan Yüzüklerin Efendisi İki Kule filmi 2002 yılında gösterime girdi!
8. 2008 yapımı Inception (Başlangıç) filminin rüya dünyasına adım atıyoruz şimdi de! Bu set, rüya alemine geçiş için özel olarak tasarlandı.
9. Sadece Christopher Nolan'ın aklına gelebilecek bir fikir!
10. Marvel Comics süper kahraman takımı Avengers Sonsuzluk Savaşı'nda!
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11. 1999 yılına gidiyoruz şimdi de Matrix'ten bir görüntü olmazsa olmazdı zaten!
12. 2017 yapımı Amerikan doğaüstü korku filmi IT'nin kanalizasyonlarına iniyoruz.
13. Film denilince yeşil ekranın gücünü hafife almak da olmaz: Yeşil bir ekrandan gerçek dünyaya...
14. Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (Gizli Tehlike) filmi için model yapımcısı Michael Lynch tarafından tasarlanan set!
15. Listede Quentin Tarantino filminin yer almayacağını mı sanmıştınız: Once Upon a Time in Hollywood (Bir Zamanlar... Hollywood'da)
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16. Edgar Wright tarafından yazılıp yönetilen 2017 yapımı aksiyon filmi Baby Driver'da tüm o şovun mimarı olan gerçek şoföre bakıyorsunuz!
17. İspanyol efekt ustası Emilio Ruiz del Río'nun 1984 yapımı Conan the Destroyer (Savaşçı Conan) filmi için tasarladığı ön plan minyatürü de bir harika!
18. Son sahnemiz ise tek bir kamera ile kaydedilen; Emma Stone'un dans ettiği ve Ryan Gosling'in piyano çaldığı 2016 yapımı La La Land filminden!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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