onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Unutulmaz Filmlerin Gerçek Ötesi Sahnelerine Bu Kez Kamera Arkasından Bakıyoruz!

Unutulmaz Filmlerin Gerçek Ötesi Sahnelerine Bu Kez Kamera Arkasından Bakıyoruz!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.02.2025 - 22:15

Her bir sahnesiyle akıllara kazınan unutulmaz filmlerin kamera arkasına geçiyoruz! Satar Wars'tan La La Land'a keyifli bir yolculuk yapıyoruz. Efekt ustalarının hazırladığı minyatürleri ve yeşil ekranın mucizelerini bir arada keşfediyoruz. İşte, adeta 'filmler nasıl çekiliyor?' soruna yanıt olacak görüntüler! 

Hazırsanız, başlıyoruz...

Kaynak: Wolf of X

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Ivan Reitman'ın yönettiği ve Dan Aykroyd ile Harold Ramis'in yazdığı 1984 yapımı efsanevi Amerikan komedi filmi Ghostbusters ile başlıyoruz!

1. Ivan Reitman'ın yönettiği ve Dan Aykroyd ile Harold Ramis'in yazdığı 1984 yapımı efsanevi Amerikan komedi filmi Ghostbusters ile başlıyoruz!

Ghostbusters'ın başrollerinde Bill Murray, Dan Aykroyd ve Harold Ramis, New York'ta hayalet yakalama işi kuran üç parapsikolog olan Peter Venkman, Ray Stantz ve Egon Spengler'a hayat vermişti.

2. Tüm zamanların en yüksek hasılatıyla bir klasik haline gelen ve 1977 yılında başlayan film serisi Star Wars var sırada!

2. Tüm zamanların en yüksek hasılatıyla bir klasik haline gelen ve 1977 yılında başlayan film serisi Star Wars var sırada!

George Lucas tarafından yaratılan ve 1977 filmiyle başlayan Star Wars, popüler kültür fenomeni haline geldi. Zamanla televizyon dizileri, video oyunları, romanlar, çizgi romanlar, tema parkı atraksiyonları ile dünyada ses getirdi. Gelelim görüntülere, ilk Star Wars üçlemesinde arka plan olarak öyle detaylı resimler kullanıldı ki gerçekten ayırt etmek o dönemlerde imkansız gibiydi.

3. 1917 filminde yönetmen Sam Mendes'in dahiyane fikriyle ortaya çıkan sahneyi bir kez daha izleyelim: Mendes, oyuncularına hata yapsalar da deva etmelerini söyledi. Böylece gerçek bir savaş sahnesi ortaya çıktı.

4. 2010 yapımı Martin Scorsese filmi Shutter Island ile Amerika'nın en tehlikeli akıl hastalarının kapatıldığı hastaneye yolculuk yapıyoruz bu kez!

4. 2010 yapımı Martin Scorsese filmi Shutter Island ile Amerika'nın en tehlikeli akıl hastalarının kapatıldığı hastaneye yolculuk yapıyoruz bu kez!

Dennis Lehane'nin Shutter Island adlı romanından beyaz perdeye uyarlanan 'Zindan Adası' filminde Leonardo DiCaprio rol alıyordu. Film ise 1954 yılında geçiyor, bir akıl hastanesinin C bloğundaki bambaşka bir dünyayı keşfetmemizi sağlıyordu.

5. 1997 yapımı Beşinci Element filminin minyatür New York manzarası!

5. 1997 yapımı Beşinci Element filminin minyatür New York manzarası!

Kusursuz bir işçilikle adeta ziyaret etmek isteyeceğiniz minyatür şehre hoş geldiniz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. 1990 yapımı Geleceğe Dönüş III, zaman yolculuğu teması ile 1980'lere damgasını vuran kült film serisinin heyecan verici ve son filmi!

6. 1990 yapımı Geleceğe Dönüş III, zaman yolculuğu teması ile 1980'lere damgasını vuran kült film serisinin heyecan verici ve son filmi!

Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Mary Steenburgen, Thomas F. Wilson ve Lea Thompson'ın rol aldığı film, 40 milyon dolarlık bir bütçeyle Kaliforniya ve Arizona'da çekildi. İşte, filmin hafızalara kazınan tren sahnesinden geriye kalan görüntü.

7. J. R. R. Tolkien'nin İki Kule adlı kitabından uyarlanan Yüzüklerin Efendisi İki Kule filmi 2002 yılında gösterime girdi!

7. J. R. R. Tolkien'nin İki Kule adlı kitabından uyarlanan Yüzüklerin Efendisi İki Kule filmi 2002 yılında gösterime girdi!

Peter Jackson'ın yönettiği, Frodo ve Sam'in yüzüğü yok etmek için Mordor macera dolu bir yolculuk yaptığı filmin büyüleyici kamera arkasını nasıl buldunuz?

8. 2008 yapımı Inception (Başlangıç) filminin rüya dünyasına adım atıyoruz şimdi de! Bu set, rüya alemine geçiş için özel olarak tasarlandı.

9. Sadece Christopher Nolan'ın aklına gelebilecek bir fikir!

9. Sadece Christopher Nolan'ın aklına gelebilecek bir fikir!

2020 yılında vizyona giren Tenet filminde Nolan'ın kurgu sırasında replikleri ters çevirmesi gerekiyordu. Fakat bunun yerine Kenneth Branagh repliklerini tersten okudu! Siz de bir deneyin.

10. Marvel Comics süper kahraman takımı Avengers Sonsuzluk Savaşı'nda!

10. Marvel Comics süper kahraman takımı Avengers Sonsuzluk Savaşı'nda!

2018 yılında vizyona giren Avengers: Infinity War (Avengers: Sonsuzluk Savaşı) filminde görsel efektten öncesi ve sonra ortaya çıkan görüntülere bakıyorsunuz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. 1999 yılına gidiyoruz şimdi de Matrix'ten bir görüntü olmazsa olmazdı zaten!

11. 1999 yılına gidiyoruz şimdi de Matrix'ten bir görüntü olmazsa olmazdı zaten!

Wachowskis tarafından yazılıp yönetilen 1999 yapımı Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving ve Joe Pantoliano'lu başyapıtta ise basit bir uyum oyunundan söz edeceğiz. Dikkatli bakın; görüntü yönetmeni, Morpheus'un giydiği ceket ve kravatın aynısını giyerek kendini gizliyor!

12. 2017 yapımı Amerikan doğaüstü korku filmi IT'nin kanalizasyonlarına iniyoruz.

12. 2017 yapımı Amerikan doğaüstü korku filmi IT'nin kanalizasyonlarına iniyoruz.

Stephen King'in aynı adlı 1986 tarihli romanının iki bölümlük uyarlamasının ilki olan IT (O) filminde kanalizasyon sahneleri için kurulan set bir hayli detaylı ve eğlenceli görünüyor.

13. Film denilince yeşil ekranın gücünü hafife almak da olmaz: Yeşil bir ekrandan gerçek dünyaya...

14. Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (Gizli Tehlike) filmi için model yapımcısı Michael Lynch tarafından tasarlanan set!

14. Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (Gizli Tehlike) filmi için model yapımcısı Michael Lynch tarafından tasarlanan set!

Lynch bu sahne için tam 450.000 pamuklu çubuğu kesip boyadı ve filmdeki o unutulmaz sahneleri yarattı! Film yapımcısı ise tezahüratı simüle edebilmek için hayranlardan destek aldı.

15. Listede Quentin Tarantino filminin yer almayacağını mı sanmıştınız: Once Upon a Time in Hollywood (Bir Zamanlar... Hollywood'da)

15. Listede Quentin Tarantino filminin yer almayacağını mı sanmıştınız: Once Upon a Time in Hollywood (Bir Zamanlar... Hollywood'da)

Tarantino'nun yazıp yönettiği 2019 yapımı komedi ve drama filmi olan Bir Zamanlar... Hollywood'da Leonardo DiCaprio, Brad Pitt ve Margot Robbie rol alıyor. Film ise 1969 Los Angales'ında geçiyor. Ve karşınızda filmin çekimleri için yapılan otoyol aydınlatması.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

16. Edgar Wright tarafından yazılıp yönetilen 2017 yapımı aksiyon filmi Baby Driver'da tüm o şovun mimarı olan gerçek şoföre bakıyorsunuz!

16. Edgar Wright tarafından yazılıp yönetilen 2017 yapımı aksiyon filmi Baby Driver'da tüm o şovun mimarı olan gerçek şoföre bakıyorsunuz!

17. İspanyol efekt ustası Emilio Ruiz del Río'nun 1984 yapımı Conan the Destroyer (Savaşçı Conan) filmi için tasarladığı ön plan minyatürü de bir harika!

17. İspanyol efekt ustası Emilio Ruiz del Río'nun 1984 yapımı Conan the Destroyer (Savaşçı Conan) filmi için tasarladığı ön plan minyatürü de bir harika!

18. Son sahnemiz ise tek bir kamera ile kaydedilen; Emma Stone'un dans ettiği ve Ryan Gosling'in piyano çaldığı 2016 yapımı La La Land filminden!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın