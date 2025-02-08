Unutulmaz Filmlerin Gerçek Ötesi Sahnelerine Bu Kez Kamera Arkasından Bakıyoruz!

Tarantino'nun yazıp yönettiği 2019 yapımı komedi ve drama filmi olan Bir Zamanlar... Hollywood'da Leonardo DiCaprio, Brad Pitt ve Margot Robbie rol alıyor. Film ise 1969 Los Angales'ında geçiyor. Ve karşınızda filmin çekimleri için yapılan otoyol aydınlatması.