Öğrenci Yurtlarının 100 Yıllık Değişimi! 1900'lerin Üniversitelilerinin Yurt Odalarını Ziyaret Ediyoruz
Öğrenci Yurtlarının 100 Yıllık Değişimi! 1900'lerin Üniversitelilerinin Yurt Odalarını Ziyaret Ediyoruz
Üniversitelerin yurt odalarını şöyle bir hayal edin, aklınıza neler geliyor? Katlı ranzalar, bilgisayar masaları ve gardıropların yanında envaiçeşit teknolojik alet de giriyor artık yurtlara. Tabii bu konfor biraz daha özel yurtlarda söz konusu oluyor ama odaların olmazsa olmazı bilgisayar her odada o ya da bu şekilde bulunuyor. Peki ya geçmişte yurt odaları nasıldı? Teknolojiden uzak, bilgisayar, tablet ya da telefonun olmadığı dönemlerde yurt odalarında öğrenciler ne yapıyordu?
Gelin, birlikte keşfedelim: İşte 100 önce yurt odalarından öğrenci manzaraları
Kaynak: Time Capsule Tales
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İlk kare 1910 yılı ABD'nin Illinois eyaletindeki Illinois Üniversitesi'nin erkek öğrenci yurdundan
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Yine 1910'lu yıllardan kalma bir an: Kuzey Carolina, Raleigh'deki Peace College'in yurt odasında bir grup kız öğrenci
Biraz daha geriye gidelim: 1890'lı yıllarda Texas eyaletinde Waco şehrinde bulunan seçkin Baylor Üniversitesi'nin yurdunda ders çalışan iki genç.
Yıl 1909 ve karşınızda: Madison'daki Wisconsin Üniversitesi'ndeki kardeşlik üyeleri var.
Yine Texas'taki Baylor Üniversitesi! Bu kez 1900'lerin başından bir öğrenci topluluğu var karşımızda.
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İngiltere'nin "East Anglia" bölgesine hoş geldiniz: 1903 yılı Norwich Üniversitesi
1898'un Wisconsin Üniversitesi'ne gidiyoruz şimdi de Çinilerle dekore edilmiş Chadbourne Hall'daki yurt odası.
Teksas'taki Baylor Üniversitesi'nden zamanın vazgeçilmez trendi posterler, flamalar ve resimlerle donatılmış bir yurt odası daha!
Missouri eyaletine bağlı St Charles kentindeki Lindenwood Üniversitesi, 19. yüzyılın sonlarının benzersiz kadın modasına da dikkatle bakmalısınız!
Son durağımız ise 1890'lardan: Massachusetts, Cambridge'deki dillere destan Harvard Üniversitesi'nin yurdundan.
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Bir zamanların posterler, flamalar, fotoğraf kareleri, ders notları ve bayraklarla süslü duvarları, arkadaşlarla ve öğrenci grupları ile dolup taşan yurt odalarını şimdilerde sessizlik sarmış gibi görünüyor.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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