Öğrenci Yurtlarının 100 Yıllık Değişimi! 1900'lerin Üniversitelilerinin Yurt Odalarını Ziyaret Ediyoruz

Üniversitelerin yurt odalarını şöyle bir hayal edin, aklınıza neler geliyor? Katlı ranzalar, bilgisayar masaları ve gardıropların yanında envaiçeşit teknolojik alet de giriyor artık yurtlara. Tabii bu konfor biraz daha özel yurtlarda söz konusu oluyor ama odaların olmazsa olmazı bilgisayar her odada o ya da bu şekilde bulunuyor. Peki ya geçmişte yurt odaları nasıldı? Teknolojiden uzak, bilgisayar, tablet ya da telefonun olmadığı dönemlerde yurt odalarında öğrenciler ne yapıyordu?

Gelin, birlikte keşfedelim: İşte 100 önce yurt odalarından öğrenci manzaraları

Kaynak: Time Capsule Tales