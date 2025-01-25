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Öğrenci Yurtlarının 100 Yıllık Değişimi! 1900'lerin Üniversitelilerinin Yurt Odalarını Ziyaret Ediyoruz

Öğrenci Yurtlarının 100 Yıllık Değişimi! 1900'lerin Üniversitelilerinin Yurt Odalarını Ziyaret Ediyoruz

üniversite
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
26.01.2025 - 00:14

Üniversitelerin yurt odalarını şöyle bir hayal edin, aklınıza neler geliyor? Katlı ranzalar, bilgisayar masaları ve gardıropların yanında envaiçeşit teknolojik alet de giriyor artık yurtlara. Tabii bu konfor biraz daha özel yurtlarda söz konusu oluyor ama odaların olmazsa olmazı bilgisayar her odada o ya da bu şekilde bulunuyor. Peki ya geçmişte yurt odaları nasıldı? Teknolojiden uzak, bilgisayar, tablet ya da telefonun olmadığı dönemlerde yurt odalarında öğrenciler ne yapıyordu? 

Gelin, birlikte keşfedelim: İşte 100 önce yurt odalarından öğrenci manzaraları 

Kaynak: Time Capsule Tales

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Bir zamanların posterler, flamalar, fotoğraf kareleri, ders notları ve bayraklarla süslü duvarları, arkadaşlarla ve öğrenci grupları ile dolup taşan yurt odalarını şimdilerde sessizlik sarmış gibi görünüyor.

Bir zamanların posterler, flamalar, fotoğraf kareleri, ders notları ve bayraklarla süslü duvarları, arkadaşlarla ve öğrenci grupları ile dolup taşan yurt odalarını şimdilerde sessizlik sarmış gibi görünüyor.

Duvarlarda sadece televizyonlar, masalarda bilgisayarlar ve ders notları; odada herkesin elinde bir telefon ya da bilgisayar olur hale gelmiş. Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Öğrenci yurtları geçmişte mi daha eğlenceliydi, yoksa şimdi mi?

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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