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Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.01.2025 - 14:08

Tarihin derinlerine inmeye, geçmişe benzersiz bir yolculuk yapmaya hazır mısınız? Yapıldığı dönemi keşfetmek isteyeceğiniz eserler, kimlerin yaşadığını bilmek isteyeceğiniz yapılar ve hayatın izleriyle zaman meydan okuyan işçilik... Sizin için Reddit'ten derlediğimiz 15 tarihi eser arasından favorinizi yorumlara yazmayı unutmayın! Dünya tarihini anlamımızı sağlayacak benzersiz ipuçları ile dolu birbirinden özel eserler ve ihtişamlı yapılarla zamanda yolculuk başlıyor. 

Keşfe hazır olun!

Tarihin Daha Derinlerine İnmek İsteyenlere Özel 👇

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1. Barran Tapınağı, Yemen'deki Marib yakınlarında: "Bilqis'in Tahtı"

1. Barran Tapınağı, Yemen'deki Marib yakınlarında: "Bilqis'in Tahtı"

Tarihi M.Ö. 10. yüzyıla dayanan Barran Tapınağı, bir Saba tapınağıdır. Saba Krallığı'nın simge yapılarından biri olan tapınak aynı zamanda 'Bilqis'in Tahtı' olarak da bilinir.

2. Dünyanın ilk araştırmacı tarihçisi ve yazarı Herodot'un ölüm yeri Thurri Antik Kenti

2. Dünyanın ilk araştırmacı tarihçisi ve yazarı Herodot'un ölüm yeri Thurri Antik Kenti

İtalya’nın güneyinde Taranto Körfezi’nde yer alan Thurii Antik Kenti, M.Ö. 484 yılında Batı Anadolu'da doğan Herodot'un mezarının olduğu yerdir.

3. Eski Mısır'da moda: Kraliyet mezarlarının hazinesinden

3. Eski Mısır'da moda: Kraliyet mezarlarının hazinesinden

Kuzey Mısır'daki Nil Deltası'nda bulunan Tanis kraliyet mezarlarından gelen hazineden eşsiz bir parça. Yaklaşık M.Ö. 1070 ila 712'ye kadar uzanan zarafetin eşsiz parçası, toplumun görüntüsü hakkında bilgi veriyor. 

Bulgulara göre Eski Mısır'da kadın, erkek ve çocuklar zengin ya da fakir fark etmeksizin mücevherlerle bezenirdi. Tabii zengilik ve statüye göre mücevherlerin yapıldığı malzeme farklılık gösterirdi.

4. Oryantalist döneminden kalma Latin kültürüne ait metal kase

4. Oryantalist döneminden kalma Latin kültürüne ait metal kase

İtalya'daki Bernardini Mezarı'nda bulunan metal kase M.Ö. 700 ila 650 civarına tarihleniyor. Her bir detayı ile göz kamaştıran Akdeniz sanatının Oryantalist döneminden kalma Latin kültürüne ait kasedeki tasvir de son derece ilginç. 

Eserin merkezinde, Latinlerin muhtemelen Fenike aracılığıyla bildiği bir gorili öldüren Tyre'li Tanrı Melqart'a benzer niteliklere sahip bir Kral-Kahraman yer alıyor.

5. Nakşa Adası: Apollon Tapınağı

5. Nakşa Adası: Apollon Tapınağı

Yunanistan'ın Kiklad takımadaları arasında en büyük adası olan Nakşa'da erken Tunç Çağı'ndan günümüze eşsiz bir tarihin izleri yer alıyor. Apollon Tapınağı da bölgedeki dikkat çeken destinasyonlardan biri.

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6. Ayakta Duran Buda

6. Ayakta Duran Buda

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Mathura'da bulunan eser, günümüzde ise Rashtrapati Bhavan'ın (Başkanlık Sarayı) Ganatantra Mandap'ında sergileniyor.

7. İngiltere saraylarında kadınların giydiği elbise: Mantua

7. İngiltere saraylarında kadınların giydiği elbise: Mantua

Fransız ipek dokumacılarının tipik bir örneği olan bu zengin brokarlı takım, İngiltere'de sarat kadınlarının giydiği elbise sitilini gösteriyor. Dönemin eşsiz modasını ve farklı stilini ortaya koyan elbisenin kumaşı 1753 ila 1755 yıllarında dokunmuş ve elbise 1755 ila 1760 yıllarında yapılmıştır. 

Mantua olarak bilinen elbise, Fransız tasarımcılarını çok yakından kopyalayan tasarımcılar tarafından Londra'da dokunmuştur. Gümüş yaldızlı değerli metal ipliklerle işlenmiş, stilize çiçek ve yaprak deseninde fildişi ipek brokardan yapılmıştır.

8. 500 yıllık saklı kalmış izler: Fransa'daki Angers Katedrali'nde yer alan duvar resmi!

8. 500 yıllık saklı kalmış izler: Fransa'daki Angers Katedrali'nde yer alan duvar resmi!

Angers Katedrali'ndeki Fransız Ortaçağ duvar resimleri, 500 yıldan uzun süredir saklı kaldıktan sonra, dijital olarak restore edildi. 13. yüzyılın sonlarına ait olan resimler, katedralde 15. yüzyılın ortalarında çıkan bir yangının ardından beyaza boyandı. Daha sonra 1786 yılında ahşap işçiliğinin arkasına konuldu. 

Yıllarca görülmeyen bu güzellik aslında bu sayede Fransız Devrimi sırasında vandalizmden korundu. 1980'lerde bu alanı depo olarak kullanan bir rahip tarafından bulundu. Ve uzmanlar tarafından restore edildi.

9. 17. yüzyıldan kalma fildişi işlemeli parçalar!

9. 17. yüzyıldan kalma fildişi işlemeli parçalar!

Günümüzde Almanya'nın Dresden kentinde sergileniyorlar.

10. Ünlü Nuremberg kuyumcusu Wenzel Jamnitzer'in koleksiyonundan

10. Ünlü Nuremberg kuyumcusu Wenzel Jamnitzer'in koleksiyonundan

Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Nürnbergli kuyumcu Wenzel Jamnitzer tarafından 1570'li yıllarda yapıldığı tahmin edilen süs sürahisi. Sedef spiral kabuklar ve gümüş yaldızlı montajla kısmen emaye olan eser günümüzde Almanya'daki Münih Residenz'de muhafaza ediliyor.

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11. Kadın her devirde ilham verici: Maybelline Cake Maskara

11. Kadın her devirde ilham verici: Maybelline Cake Maskara

1913 yılında Tom Lyle Williams tarafından yaratılan Maybelline markasının, 1917 yılında üretilen 'günlük kullanıma uygun ilk modern göz kozmetiği' ürünlerinden biri olan Maybelline Cake Maskara!

12. Kutsal Roma İmparatorları'nın saray kuyumcusu olarak da bilinen Wenzel Jamnitzer'den bir eser daha!

12. Kutsal Roma İmparatorları'nın saray kuyumcusu olarak da bilinen Wenzel Jamnitzer'den bir eser daha!

M.S. 1560 ila 1570 yıllarına tarihlenen eser, Jamnitzer'in pek çok eserinde olduğu gibi deniz kabukları ile dikkat çekiyor. Çeşitli yazı gereçlerinin bulunduğu bu gümüş kutu da ünlü kuyumcunun eşsiz koleksiyonu arasında yerini alıyor.

13. Buda'nın kalıntılarının bölünmesini tasvir eden bir Gandharan Şist Eşik

13. Buda'nın kalıntılarının bölünmesini tasvir eden bir Gandharan Şist Eşik

Buda'nın kalıntılarının Kusinagara'da bölünmesinin son derece nadir bir tasviri olan M.S. 2. yüzyıl ila M.S. 3. yüzyıla tarihlenen eser, Antik Pakistan'da bulundu.

14. Devonshire Av Goblenleri

14. Devonshire Av Goblenleri

Muhtemelen 1430 ile 1450 yılları arasında Fransa'nın Artois bölgesindeki Arras'ta dokunmuş dört Orta Çağ gobleninden oluşan koleksiyonun parçası. Koleksiyon, Goblenler Yaban Domuzu ve Ayı Avı, Şahin Avı, Kuğu ve Su Samuru Avı, son olarak fotoğrafta da gördüğünüz Geyik Avı'ndan oluşuyor. 

Her biri 13 fitten uzun ve toplamda yaklaşık 133 fit genişliğinde olan bu muazzam eserler, erken 15. yüzyılın moda kıyafetleri içindeki erkek ve kadınları ormanlarda avlanırken tasvir eder.

15. Pompeii'deki Trajik Şair Evi'nin girişi

15. Pompeii'deki Trajik Şair Evi'nin girişi

Pompeii'deki Trajik Şair Evi'nin girişinde beklemediğiniz bir not: 'Dikkatli ol, köpek' Bu eşsiz Roma mozaiğinin yıllara meydan okuyan hali de göz kamaştırıcı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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