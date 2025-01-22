Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Fransız ipek dokumacılarının tipik bir örneği olan bu zengin brokarlı takım, İngiltere'de sarat kadınlarının giydiği elbise sitilini gösteriyor. Dönemin eşsiz modasını ve farklı stilini ortaya koyan elbisenin kumaşı 1753 ila 1755 yıllarında dokunmuş ve elbise 1755 ila 1760 yıllarında yapılmıştır.

Mantua olarak bilinen elbise, Fransız tasarımcılarını çok yakından kopyalayan tasarımcılar tarafından Londra'da dokunmuştur. Gümüş yaldızlı değerli metal ipliklerle işlenmiş, stilize çiçek ve yaprak deseninde fildişi ipek brokardan yapılmıştır.