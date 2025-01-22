Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Tarihin derinlerine inmeye, geçmişe benzersiz bir yolculuk yapmaya hazır mısınız? Yapıldığı dönemi keşfetmek isteyeceğiniz eserler, kimlerin yaşadığını bilmek isteyeceğiniz yapılar ve hayatın izleriyle zaman meydan okuyan işçilik... Sizin için Reddit'ten derlediğimiz 15 tarihi eser arasından favorinizi yorumlara yazmayı unutmayın! Dünya tarihini anlamımızı sağlayacak benzersiz ipuçları ile dolu birbirinden özel eserler ve ihtişamlı yapılarla zamanda yolculuk başlıyor.
Keşfe hazır olun!
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1. Barran Tapınağı, Yemen'deki Marib yakınlarında: "Bilqis'in Tahtı"
2. Dünyanın ilk araştırmacı tarihçisi ve yazarı Herodot'un ölüm yeri Thurri Antik Kenti
3. Eski Mısır'da moda: Kraliyet mezarlarının hazinesinden
4. Oryantalist döneminden kalma Latin kültürüne ait metal kase
5. Nakşa Adası: Apollon Tapınağı
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6. Ayakta Duran Buda
7. İngiltere saraylarında kadınların giydiği elbise: Mantua
8. 500 yıllık saklı kalmış izler: Fransa'daki Angers Katedrali'nde yer alan duvar resmi!
9. 17. yüzyıldan kalma fildişi işlemeli parçalar!
10. Ünlü Nuremberg kuyumcusu Wenzel Jamnitzer'in koleksiyonundan
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11. Kadın her devirde ilham verici: Maybelline Cake Maskara
12. Kutsal Roma İmparatorları'nın saray kuyumcusu olarak da bilinen Wenzel Jamnitzer'den bir eser daha!
13. Buda'nın kalıntılarının bölünmesini tasvir eden bir Gandharan Şist Eşik
14. Devonshire Av Goblenleri
15. Pompeii'deki Trajik Şair Evi'nin girişi
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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