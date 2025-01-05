Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Zamanın ötesindeki eşsiz eserlele tarihin derinlerine iniyoruz! Yüzyıllarca öncesinde tasarlanan benzeri belki de hâlâ olmayan eserlerin işçiliğine ve zarafetine hayran kalacaksınız. Sizin için Reddit'ten derlediğimiz 15 eşsiz tarihi eser arasından favorinizi ise yorumlara yazmayı unutmayın!
M.Ö. 350'den günümüze adım adım ilerliyoruz! Zamanda yolculuk başlıyor...
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1. Tarihteki en eski piyanolardan biri: Napoleon Hat Shape Piyano
2. M.S. 1603 yılında İspanyol ressam Juan Pantoja de La Cruz tarafından çizilen portre!
3. 1349 yılında Roma'da meydana gelen depremin ardından...
4. Şimdi de Danimarka saraylarına gidiyoruz: Sürprizli Faberge Yumurtaları
5. Burası tanıdık gelecek: M.Ö. 350'ye tarihlenen Amyntas Mezarı
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6. 1760 yılında yapıldığına inanılamayacak kadar özel ve ince bir işçiliğe sahip olan çay kutusu!
7. 1490'lardan günümüze: Zodyak'ın baskın burç göstergesi
8. M.S. 977 yılında yapılan mitolojik heykel tam 12.5 metre boyunda!
9. 1555'te yapılan İmparator Maximilian II'nin "Herkül Zırhı"
10. Strawberry Hill Evi'nin göz kamaştıran iç mekanı
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11. M.Ö. 4. yüzyılın şıklığı ve zarafeti ile tanışın!
12. M.S. 1520 cennete giden merdivene çıkan melekler!
13. Bir zamanlar Dünya: Cizvit Ferdinand Verbiest tarafından yapılan Dünya haritası!
14. M.Ö. 1332 ila 1323 yılları Tutankhamun'un kilise tahtı
15. Günümüzde biraz daha yaklaşalım: 1914 yılında bir Japon çocuk dergisinde yer alan Noel Baba çizimi.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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