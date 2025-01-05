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Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.01.2025 - 10:12

Zamanın ötesindeki eşsiz eserlele tarihin derinlerine iniyoruz! Yüzyıllarca öncesinde tasarlanan benzeri belki de hâlâ olmayan eserlerin işçiliğine ve zarafetine hayran kalacaksınız. Sizin için Reddit'ten derlediğimiz 15 eşsiz tarihi eser arasından favorinizi ise yorumlara yazmayı unutmayın! 

M.Ö. 350'den günümüze adım adım ilerliyoruz! Zamanda yolculuk başlıyor...

Tarihin Daha Derinlerine İnmek İsteyenlere Özel 👇

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1. Tarihteki en eski piyanolardan biri: Napoleon Hat Shape Piyano

1. Tarihteki en eski piyanolardan biri: Napoleon Hat Shape Piyano

Kraliçe Victoria tarafından 1853 yılında sipariş edilen ve İngiltere'de Napoleon III'e düğün hediyesi olarak yapılan 'Napoleon Hat Shape Piyano' duruyor karşınızda! Ceviz ağacından yapılan bu eşsiz enstrüman günümüzde ise Tokyo'daki Müzik Enstrümanları Müzesi'nde sergileniyor.

2. M.S. 1603 yılında İspanyol ressam Juan Pantoja de La Cruz tarafından çizilen portre!

2. M.S. 1603 yılında İspanyol ressam Juan Pantoja de La Cruz tarafından çizilen portre!

İspanyol bir soylu kadın olan Ana de Velasco y Téllez-Girón'un portresi M.S. 1603 yılında ünlü ressam Juan Pantoja de La Cruz tarafından çizildi. Üzerinden yıllar geçtiği halde ilk günkü kadar canlı ve benzersiz görünen tablo günümüzde, Koplowitz koleksiyonunun bir parçası olarak sergileniyor.

3. 1349 yılında Roma'da meydana gelen depremin ardından...

3. 1349 yılında Roma'da meydana gelen depremin ardından...

Roma'da meydana gelen depremin ardından Kolezyum duvarlarındaki çatlaklar bu fotoğraf ile kayıt altına alınmış.

4. Şimdi de Danimarka saraylarına gidiyoruz: Sürprizli Faberge Yumurtaları

4. Şimdi de Danimarka saraylarına gidiyoruz: Sürprizli Faberge Yumurtaları

1890 yılına tarihlenen Konstantin Krijitski tarafından yapılan minyatürler, Danimarka Sarayları'ndaki 'Sürprizli Faberge Yumurtaları.' Bu çok renkli altın, pembe ve leylak emayeden yumurtalarda; yıldız safirler, zümrütler, elmaslar, koyu kırmızı kadife astarlar dikkat çekiyor. İçleri ise çok renkli altın ve sedef üzerine suluboya ile tasarlanmış.

5. Burası tanıdık gelecek: M.Ö. 350'ye tarihlenen Amyntas Mezarı

5. Burası tanıdık gelecek: M.Ö. 350'ye tarihlenen Amyntas Mezarı

Tarihi M.Ö.'ye dayanan Amyntas Mezarı, ülkemizde yer alıyor. Mezar, şehre bakan dağlardaki bir uçurum yüzüne oyulu halde Fethiye'de bulunuyor.

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6. 1760 yılında yapıldığına inanılamayacak kadar özel ve ince bir işçiliğe sahip olan çay kutusu!

6. 1760 yılında yapıldığına inanılamayacak kadar özel ve ince bir işçiliğe sahip olan çay kutusu!

Filigran süslemeli yaldızlı gümüş çay kutusunun Çin'in Qing Hanedanı'na ait olduğu tahmin ediliyor.

7. 1490'lardan günümüze: Zodyak'ın baskın burç göstergesi

7. 1490'lardan günümüze: Zodyak'ın baskın burç göstergesi

Bu kez de Venedik'in San Marco Meydanı'na geldik. Kuzey Batı Bazilikası'nın ön cephesinde yer alan tarihi yapı 'Torre dell'Orologio'nun inşası 1496'da başladı. San Marco Saat Kulesi olarak da bilinen kulededeki saati, ayın evresini ve Zodyak'ın baskın burcunu gösteren eser ise Maurizio Codussi tarafından tasarlandı.

8. M.S. 977 yılında yapılan mitolojik heykel tam 12.5 metre boyunda!

8. M.S. 977 yılında yapılan mitolojik heykel tam 12.5 metre boyunda!

Tahran'da bulunan 12.5 metrelik Garshāsp, Ferdowsi'nin Şehname'sindeki heykel, M.S. 977 yılına tarihleniyor. Mitolojik Pers kralının mızrağını ejderhanın ağzına saplayışını tasvir eden eser, Kaçar İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra Nasser al-Din Şah'ın heykelinin yerini aldı. Böylece 1800'lerden de günümüze  ulaştı.

9. 1555'te yapılan İmparator Maximilian II'nin "Herkül Zırhı"

9. 1555'te yapılan İmparator Maximilian II'nin "Herkül Zırhı"

İmparator Maximilian II'nin 'Herkül Zırhı', Rönesans döneminin en çarpıcı tören zırhı örnekleri arasında yer almaktadır.

10. Strawberry Hill Evi'nin göz kamaştıran iç mekanı

10. Strawberry Hill Evi'nin göz kamaştıran iç mekanı

1749 yılında Londra'nın Twickenham kentinde inşa edilen Strawberry Hill Evi, Gotik Rönesans tarzı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

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11. M.Ö. 4. yüzyılın şıklığı ve zarafeti ile tanışın!

11. M.Ö. 4. yüzyılın şıklığı ve zarafeti ile tanışın!

Odrysian altın çelenk ve yüzüğü ile göz kamaştıran bir şıklık!

12. M.S. 1520 cennete giden merdivene çıkan melekler!

12. M.S. 1520 cennete giden merdivene çıkan melekler!

Cennete giden merdivene çıkan melekler tasviri, M.S. 1520'li yıllara tarihleniyor. İngiltere'deki Bath Manastırı'nın batı cephesindeki heykeller günümüzde de benzersizliklerini koruyor.

13. Bir zamanlar Dünya: Cizvit Ferdinand Verbiest tarafından yapılan Dünya haritası!

13. Bir zamanlar Dünya: Cizvit Ferdinand Verbiest tarafından yapılan Dünya haritası!

Fotoğrafta gördüğünüz Dünya haritası, 1670'yi yıllarda imparatorluk gözlemevi için kürelerin üretimini yöneten Cizvit Ferdinand Verbiest tarafından yapılmıştır. 1623 ila 1688 yıllarında yaşayan Verbiest, aynı zamanda Çin sarayının astronomi ofisinin geçici müdürü pozisyonunda bulunmuştur.

14. M.Ö. 1332 ila 1323 yılları Tutankhamun'un kilise tahtı

14. M.Ö. 1332 ila 1323 yılları Tutankhamun'un kilise tahtı

15. Günümüzde biraz daha yaklaşalım: 1914 yılında bir Japon çocuk dergisinde yer alan Noel Baba çizimi.

15. Günümüzde biraz daha yaklaşalım: 1914 yılında bir Japon çocuk dergisinde yer alan Noel Baba çizimi.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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