Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

İspanyol bir soylu kadın olan Ana de Velasco y Téllez-Girón'un portresi M.S. 1603 yılında ünlü ressam Juan Pantoja de La Cruz tarafından çizildi. Üzerinden yıllar geçtiği halde ilk günkü kadar canlı ve benzersiz görünen tablo günümüzde, Koplowitz koleksiyonunun bir parçası olarak sergileniyor.