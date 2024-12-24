Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

İspanyol sediri üzerine Barniz de Pasto tekniği ile yapılmıştır. Barniz de Pasto tekniği 'mopa mopa' adı verilen ve Kolombiya'nın tropikal yağmur ormanlarına özgü ağacın nohut büyüklüğündeki tomurcuklarından elde edilen bitki özünden yapılan lake benzeri bir tekniktir. Daha basit bir dille ifade etmek gerekirse, ahşaba uygulanan yarı saydam ve soluk yeşil doğal yapışkan bir reçinedir.

Eser günümüzde, Amerika İspanyol Topluluğu koleksiyonunda yer almaktadır.