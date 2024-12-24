Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
Zamanın ötesine geçiyoruz! Tarihin en derinlerindeki eşsiz eserlerle günümüze kadar ulaşan geçmişe tanıklık ediyoruz. Bu serimizde her bir tarihi eserin zarafetine, işçiliğine ve zamana meydan okuyan dokusuna hayran olacaksınız. Acaba sizin için Reddit'ten derlediğimiz birbirinden özel tarihi eserler arasından favoriniz hangisi olacak?
Zamanda yolculuk başlıyor...
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1. Baktriya, Pers, Hint, Çin ve Roma kültürlerinin birleşimi: "Ejderha Ustası" tasvirli kolye!
2. Yaklaşık 1643 yılına ait olan masa örtüsü
3. Edinburgh Kalesi'nin ana girişi
4. Saint Peter in Chains Katedrali Bazilikası, büyülü zincirler
5. 1683 yılına ait olan eser, Kral Taejo'nun ölümünden sonra altın mührü
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6. 793 yılına ait tasvir kutu!
7. 17. yüzyıl Babür dönemine ait jama
8. Aile yadigarı bir dini ikon.
9. M.Ö. 522 ila 486 yıllarında inşa edilen Apadana Sarayı'nın kabartmaları
10. Ejderha-at şeytanının fildişi heykeli
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11. Roma mitolojisi, bakire bir rahibe heykeli
12. 1600'lerde inşa edilen eşsiz Şeyh Lütfullah Camii
13. 1768'de çocuk olmak!
14. Böcek kanat kılıflarından yapılmış takı!
15. M.S 6. yüzyıl Baekje'nin yaldızlı bronz tütsü brülörü
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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