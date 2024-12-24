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Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
24.12.2024 - 09:50 Son Güncelleme: 24.12.2024 - 09:55

Zamanın ötesine geçiyoruz! Tarihin en derinlerindeki eşsiz eserlerle günümüze kadar ulaşan geçmişe tanıklık ediyoruz. Bu serimizde her bir tarihi eserin zarafetine, işçiliğine ve zamana meydan okuyan dokusuna hayran olacaksınız. Acaba sizin için Reddit'ten derlediğimiz birbirinden özel tarihi eserler arasından favoriniz hangisi olacak? 

Zamanda yolculuk başlıyor...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/

Tarihin Daha Derinlerine İnmek İsteyenlere Özel 👇

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1. Baktriya, Pers, Hint, Çin ve Roma kültürlerinin birleşimi: "Ejderha Ustası" tasvirli kolye!

1. Baktriya, Pers, Hint, Çin ve Roma kültürlerinin birleşimi: "Ejderha Ustası" tasvirli kolye!

1. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen altın, turkuaz, granat ve lapis kolye, Tillya Tepe Hazinesi'nin bir parçası. Antik mitlerden bir figür olan 'Ejderha Ustası' tasvir edilen kolye türünün ikinci örneği. Dahası, tasvir; İpek Yolu boyunca Baktriya, Pers, Hint, Çin ve Roma gibi birçok kültürün birleşmesinin eşsiz bir işareti. 

Fotoğraf: AP Images/Afganistan Ulusal Müzesi, Kabil

2. Yaklaşık 1643 yılına ait olan masa örtüsü

2. Yaklaşık 1643 yılına ait olan masa örtüsü

İspanyol sediri üzerine Barniz de Pasto tekniği ile yapılmıştır. Barniz de Pasto tekniği 'mopa mopa' adı verilen ve Kolombiya'nın tropikal yağmur ormanlarına özgü ağacın nohut büyüklüğündeki tomurcuklarından elde edilen bitki özünden yapılan lake benzeri bir tekniktir. Daha basit bir dille ifade etmek gerekirse, ahşaba uygulanan yarı saydam ve soluk yeşil doğal yapışkan bir reçinedir.

Eser günümüzde, Amerika İspanyol Topluluğu koleksiyonunda yer almaktadır.

3. Edinburgh Kalesi'nin ana girişi

3. Edinburgh Kalesi'nin ana girişi

11. yüzyılda Malcolm III'ün saltanatından 1633 yılına kadar kraliyetin merkeziydi. Edinburgh Kalesi, İskoçya'nın Edinburgh kentinde bulunuyor. Kale, Demir Çağı'ndan beri pek çok kez işgal edilen Castle Rock'ın üzerinde duruyor. Kalenin ana girişini koruyan hendek 1742 yılında tamamlandı. Kapı Evi 1888'de, Robert the Bruce ve William Wallace heykelleri ise 1929'da eklendi.

4. Saint Peter in Chains Katedrali Bazilikası, büyülü zincirler

4. Saint Peter in Chains Katedrali Bazilikası, büyülü zincirler

Sırada 'Saint Peter in Chains Katedrali Bazilikası' var. Cincinnati Başpiskoposluğu'ndaki Latin Kilisesi'nin bir Katolik katedrali olan Bazilika, Amerika'nın Ohio eyaletinin Cincinnati kentindeki yer alan 'Yunan canlanma' tarzında bir yapıdır. Katedral, Aziz Petrus'un hapsedilmesine ve kurtuluşuna adanmıştır. St. Peter'e ait zincirin yer aldığı katedral, Papa Julius II'nin mezarının bir parçası olan Michelangelo'nun Musa heykelinin evi olarak da tanınmaktadır.

5. 1683 yılına ait olan eser, Kral Taejo'nun ölümünden sonra altın mührü

5. 1683 yılına ait olan eser, Kral Taejo'nun ölümünden sonra altın mührü

Kaplumbağa biçimli saplı mühür, Joseon hanedanına ait. Günümüzde ise Kore sınırları içerisinde.

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6. 793 yılına ait tasvir kutu!

6. 793 yılına ait tasvir kutu!

Kutu, 793 yılında Toulouse dükü Guilhem tarafından Fransa'nın Provence bölgesinde yer alan Orange'ın Moors'tan ele geçirilmiştir. Ceviz ve demir montajlarla dikkat çeken boyalı kutu, daha sonra Met Manastırlarına ödünç verilmiştir.

7. 17. yüzyıl Babür dönemine ait jama

7. 17. yüzyıl Babür dönemine ait jama

Hindistan'ından bulunan jama, 17. yüzyıl Babür dönemine ait bir haşhaşlı erkek elbisesi. Jama terimi, Güney Asya'da popüler olan uzun paltoyu temsil ediyor.

8. Aile yadigarı bir dini ikon.

8. Aile yadigarı bir dini ikon.

Nesiller boyu aktarılan eserin tarihi hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

9. M.Ö. 522 ila 486 yıllarında inşa edilen Apadana Sarayı'nın kabartmaları

9. M.Ö. 522 ila 486 yıllarında inşa edilen Apadana Sarayı'nın kabartmaları

İran tarihi ve mimarisinin temsillerinden biri olarak görülen eser UNESCO Dünya Mirası Alanı ilan edildi. İşte karşınızda, Ahameniş İmparatorluğu'nun Apadana Sarayı.

10. Ejderha-at şeytanının fildişi heykeli

10. Ejderha-at şeytanının fildişi heykeli

Japon tarihinde yer alan ejderha-at şeytanının oyulmuş fildişi heykelinin 1825 ila 1875 yıllarına ait olduğu tahmin ediliyor.

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11. Roma mitolojisi, bakire bir rahibe heykeli

11. Roma mitolojisi, bakire bir rahibe heykeli

Roma ve Floransa'da faaliyet gösteren Rokoko dönemi İtalyan heykeltıraş Innocenzo Spinazzi tarafından 1781 yılında 'peçe tekniği ile' yapılan eser, Floransa'da Santa Maria Maddalena dei Pazzi'de sergileniyor.

12. 1600'lerde inşa edilen eşsiz Şeyh Lütfullah Camii

12. 1600'lerde inşa edilen eşsiz Şeyh Lütfullah Camii

İran mimarisinin Safevi İmparatorluğu döneminden kalma eserlerden biri olan caminin inşası 1603 yılında başlayıp 1619 yılında tamamlandı. Şah Abbas I dönemine ait eser baş mimar Mohammadreza Isfahani tarafından inşa edildi.

13. 1768'de çocuk olmak!

13. 1768'de çocuk olmak!

Kardan adam yapan üç çocuk tasviri yer alan Suzuki Harunobu baskısı, Japonya'da bulundu. Edo dönemine ait eser 1768 yılına tarihleniyor.

Ukiyo-e tarzında ahşap baskı sanatının güçlü isimlerinden biri olan Japon tasarımcısı Suzuki Harunobu, aynı zamanda tam renkli baskılar (nishiki-e) üreten ilk kişidir.

14. Böcek kanat kılıflarından yapılmış takı!

14. Böcek kanat kılıflarından yapılmış takı!

1884 ila 1885 yıllarına tariklenen eser, taç, kolye ve küpelerden oluşan bir set. Londra'da sergilenen eserin en dikkat çekici yanı ise böcek kanat kılıflarından yapılmış olması.

15. M.S 6. yüzyıl Baekje'nin yaldızlı bronz tütsü brülörü

15. M.S 6. yüzyıl Baekje'nin yaldızlı bronz tütsü brülörü

Yaklaşık olarak M.S. 6. yüzyıla tarihlenen eser, Kore'nin 287. Ulusal Hazinesi olarak nitelendirilmektedir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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