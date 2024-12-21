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Eğlence Dünyasının Yeni Trendi "Sabah Partileri!" Peki Nedir Bu Sabah Partileri?

Eğlence Dünyasının Yeni Trendi "Sabah Partileri!" Peki Nedir Bu Sabah Partileri?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.12.2024 - 13:11

Eğlence sektörünün yeni trendi 'sabah partileri' yaş fark etmeksizin herkesin ilgisini çekiyor! Özellikle işe gitmeden önce kahvesini yudumlamak isteyenlerin enerji depoladıkları bu partilerde alkol yok. Sabah partilerinde DJ eşliğinde yapılan spor ile kimileri saat 08.00'de kimileri 10.00'da başlıyor güne. Gece hayatı denilence akla gelen İstanbul, Los Angeles ve Londra'nın ardından 'sabah partileri' akımınında da başrolde! Peki, sabah partisi nedir? 

İşte, detaylar...

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Eğlence dünyası yeni trend ile güne enerjik başlıyor: "Sabah Partileri"

Eğlence dünyası yeni trend ile güne enerjik başlıyor: "Sabah Partileri"

2013 yılının Mayıs ayında Londra'da başlayan eğlence akımı Türkiye'ye de ulaştı. Morning Gloryville etkinlikleri 'ayık sabah çılgınlığının öncüsü' oldu. Zamanla küresel bir etkinlik topluluğu haline gelen Morning Gloryville, 'güne çılgınca dalmak' için yola çıktı. 

Londra'da başlayan bu akımda enerjik müzik, görsel şovlarla eğlence, organik kahve, lezzetli smoothie çeşitleri, yoga ve ücretsiz masaj ile kişisel motivasyon bulmak mümkün.

Londra, Los Angeles ve Amsterdam'dan sonra "sabah partileri" şimdi de İstanbul'da!

Londra, Los Angeles ve Amsterdam'dan sonra "sabah partileri" şimdi de İstanbul'da!

İçkisiz ve gündüz eğlencelerinin en renkli hali diyebileceğimiz 'sabah partileri' İstanbul'da! Artık güne erken saatlerde eğlenerek, dans ederek ve enerji depolayarak başlamak mümkün. DJ eşliğinde kahve içerek dans edebileceğiniz bu partiler, geç saatlere kadar uzanan partilerin aksine enerjinizi artırıyor. 

Partileri deneyimleyenlere göre, ayık kafayla ve erken saatte başlayan bu etkinlikler kişiyi büyük şehirlerin stresinden de uzaklaştırıyor. Güne başlamayı daha kolay hale getiriyor.

Dünyanın çeşitli yerlerinde denk gelebileceğiniz "Coffee Club" konseptlerini de aratmayan İstanbul "sabah partilerinden" ilk görüntüler de gelmeye başladı.

Dünyanın çeşitli yerlerinde denk gelebileceğiniz "Coffee Club" konseptlerini de aratmayan İstanbul "sabah partilerinden" ilk görüntüler de gelmeye başladı.

Sanıyoruz bu partiler uyanamayanları uyandırmakta da bir harika olacak. Bebekteki mekanlardan gelen görüntüler ülkemizde pek çok mekan için öncü de olacak gibi görünüyor.

Sabah partisi trendi, hareketsiz yaşama karşı da son derece destekleyici!

Sabah partisi trendi, hareketsiz yaşama karşı da son derece destekleyici!

Seçtiğimiz mekanın konseptine göre yoga ya da DJ performans ile güne başlamanın yanında burada sosyalleşebileceğiniz de söylemek mümkün. Kahve zevklerinizin benzediği, sağlıklı smoothie'ler tüketmeyi seven dostlar edinebilirsiniz. Hadi bir de İstanbul Bebek'teki mekanlardan gelen görüntülere göz atalım! 👇

Görüntüler, sabah Partileri ile dikkat çeken Bebek'teki bir mekandan 👇

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İşte, Bebek'te bir başka mekan: Yeni trend İstanbul'da hızla yayılıyor, bakalım sırada hangi şehirler var!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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