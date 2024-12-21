Eğlence Dünyasının Yeni Trendi "Sabah Partileri!" Peki Nedir Bu Sabah Partileri?
Eğlence Dünyasının Yeni Trendi "Sabah Partileri!" Peki Nedir Bu Sabah Partileri?
Eğlence sektörünün yeni trendi 'sabah partileri' yaş fark etmeksizin herkesin ilgisini çekiyor! Özellikle işe gitmeden önce kahvesini yudumlamak isteyenlerin enerji depoladıkları bu partilerde alkol yok. Sabah partilerinde DJ eşliğinde yapılan spor ile kimileri saat 08.00'de kimileri 10.00'da başlıyor güne. Gece hayatı denilence akla gelen İstanbul, Los Angeles ve Londra'nın ardından 'sabah partileri' akımınında da başrolde! Peki, sabah partisi nedir?
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eğlence dünyası yeni trend ile güne enerjik başlıyor: "Sabah Partileri"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Londra, Los Angeles ve Amsterdam'dan sonra "sabah partileri" şimdi de İstanbul'da!
Dünyanın çeşitli yerlerinde denk gelebileceğiniz "Coffee Club" konseptlerini de aratmayan İstanbul "sabah partilerinden" ilk görüntüler de gelmeye başladı.
Sabah partisi trendi, hareketsiz yaşama karşı da son derece destekleyici!
Görüntüler, sabah Partileri ile dikkat çeken Bebek'teki bir mekandan 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte, Bebek'te bir başka mekan: Yeni trend İstanbul'da hızla yayılıyor, bakalım sırada hangi şehirler var!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın