2025'te Burçları Neler Bekliyor? Siz Hayal Kurarken Yeni Yılda Neler Olacak?
2025'te Burçları Neler Bekliyor? Siz Hayal Kurarken Yeni Yılda Neler Olacak?
2025 yılı için geri sayım başladı! Yeni yılda, heyecan verici hayaller ve yepyeni umutlar bizi bekliyor. Peki, astroloji bu konuda ne diyor? 2025 yılında burçlar şansı hangi alanlarda yakalayacak? Astrolog Görkem Duman'a göre yeni yılda kimilerimiz aşkı kimilerimiz parayı bulacak...
Bakalım, 2025 yılında burçları neler neler bekliyor
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Yeni yıldan ne bekliyorsunuz? Bakalım hayallerinizin gerçek olacağı bu yıl o yıl mı?..
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2025'te Koç Burçları ve Yükselen Koçlar
2025'te Boğa Burçları ve Yükselen Boğalar
2025'te İkizler Burçları ve Yükselen İkizler
2025'te Yengeç Burçları ve Yükselen Yengeçler
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2025'te Aslan Burçları ve Yükselen Aslanlar
2025'te Başak Burçları ve Yükselen Başaklar
2025'te Terazi Burçları ve Yükselen Teraziler
2025'te Akrep Burçları ve Yükselen Akrepler
2025'te Yay Burçları ve Yükselen Yaylar
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2025'te Oğlak Burçları ve Yükselen Oğlaklar
2025'te Kova Burçları ve Yükselen Kovalar
2025'te Balık Burçları ve Yükselen Balıklar
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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