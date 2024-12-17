Görmek İstediğiniz Şehirleri Dizilerle Ziyaret Ediyoruz! İşte Şehre Göre Dizi Önerileri!

IMDb: 9.2

Özet: 2021 yılının en çok konuşulan dizilerinden biri olan The White Lotus'un ikinci sezonu Sicilya'nın Taormian şehrindeki bir otele gelen konukların yaşamını ele alıyor. Tropikal bir bölgede yer alan otelin çalışanlar ve mekanın kendisindeki karanlık olaylar dizisi bir anda su yüzüne çıkar. Dizinin ilk sezonu ise Hawaii'de geçiyor.

Oyuncu: Leslie Bibb, Carrie Coon, Walton Goggins