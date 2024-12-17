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Görmek İstediğiniz Şehirleri Dizilerle Ziyaret Ediyoruz! İşte Şehre Göre Dizi Önerileri!

Görmek İstediğiniz Şehirleri Dizilerle Ziyaret Ediyoruz! İşte Şehre Göre Dizi Önerileri!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
17.12.2024 - 14:54

Görmek için can attığınız şehirleri bir de dizilerle görün! Tatil rotanızı çizmeden önce seçtiğiniz şehre göre izlemeniz gereken eşsiz dizileri derleyen Instagram hesabı FilGezi, bambaşka bir deneyim yaşamanızı sağlayacak. Adana'dan Paris'e, New York'tan Seul'e listede birbirinden özel şehirler yer alıyor. Tabii her diziyle şehir gözünüzde bambaşka bir boyut kazanıyor. 

Tatil rotanızı dizi önerileriyle belirlemeye hazır olun... 

Kaynak

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1. İstanbul - Aşk-ı Memnu

1. İstanbul - Aşk-ı Memnu

IMDb: 7.6 

Özet: Halid Ziya Uşaklıgil'in 1990 yılında yayınlanan Aşk-ı Memnu romanından uyarlanan dizide, İstanbul'un sayılı zenginlerinden Adnan Bey'in ailesinin hikayesi ele alınıyor. Adnan Bey, biricik eşi İnci'nin ölümünün ardından çocukları Nihal ve Bülent ile yaşarken ikinci kez evleniyor. Kendisinden bir hayli genç bir kadın olan Bihter ile evlenen Adnan Bey'in ailesini, manevi yeğeni Behlül ile Bihter'in ihaneti sarsıyor. 

Oyuncu: Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem

2. New York - Friends

2. New York - Friends

IMDb: 8.9

Özet: 1990'ların New York'unda Manhattan'da 20'li yaşlardaki 6 arkadaşın komik macerasını anlatıyor. 

Oyuncu:Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer

3. Londra - The Crown

3. Londra - The Crown

IMDb: 8.6

Özet: Tarihi dizi, Kraliçe II. Elizabeth'in taç giyme töreninden Prenses Diana'nın ölümüne kadar süren 50 yıllık dönemi ele alıyor. 

Oyuncu: Claire Foy, Matt Smith, Vanessa Kirby, Eileen Atkins

4. Paris - Emily in Paris

4. Paris - Emily in Paris

IMDb: 6.8

Özet: Genç bir Amerikalı kadının, hayalini gerçekleştirerek Paris'teki bir pazarlama şirketinde çalışmaya başlamasını konu alıyor. Emily, Amerikan bakış açısıyla zamanla Paris'ten vazgeçemiyor... 

Oyuncu: Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park

5. Viyana - Freud

5. Viyana - Freud

IMDb: 6.5

Özet: Dizi, 1880'ler Viyana'sında cinayet komplosunu araştıran Çek-Avusturyalı psikanalist Sigmund Freud'un hayatını konu alıyor. 

Oyuncu: Robert Finster, Ella Rumpf, Georg Friedrich

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6. Dubrovnik - Game of Thrones

6. Dubrovnik - Game of Thrones

IMDb: 9.2

Özet:  George R. R. Martin'in epik fantezi serisinden TV dizisine dönüşen Game of Thrones, dokuz asil aile arasında geçen Westeros toprakları üzerinde kontrol sahibi olma savaşını konu alıyor. Entrikalar ve kadim bir düşmanın binlerce yıllık uykusundan uyanması ile dengeler tamamen değişiyor. 

Oyuncu: Emilia Clarke, Peter Dinklage, Kit Harington

7. Roma - Spartacus

7. Roma - Spartacus

IMDb: 8.5

Özet: Dizi, Romalılara karşı isyana öncelik eden gladyatör Spartacus'un hayatını ele alıyor. 

Oyuncu: Andy Whitfield, Lucy Lawless, Manu Bennett

8. Napoli - Gomorrah

8. Napoli - Gomorrah

IMDb: 8.6

Özet: Dizi, Napoli'de bir suç örgütü olan Camorra'nın iç yüzünü ortaya çıkarıyor. Roberto Saviano'nun mafya tarafından tehdit edilmesine neden olan kitabından uyarlanan dizi mafya babası Pietro Savastano’nun genç sağ kolu Ciro'nun gözünden anlatılıyor. 

Oyuncu: Salvatore Esposito, Marco D'Amore, Ivana Lotito

9. Dublin - Normal People

9. Dublin - Normal People

IMDb: 8.4

Özet: İrlanda'nın küçük kasabasında yaşayan ve bambaşka geçmişlere sahip Marianne ile Connell'ın birbirlerinin hayatına etkisi ele alınıyor.   

Oyuncu: Paul Mescal, Daisy Edgar-Jones, Desmond Eastwood

10. Taormian - Sicilya "The White Lotus"

10. Taormian - Sicilya "The White Lotus"

IMDb: 9.2

Özet: 2021 yılının en çok konuşulan dizilerinden biri olan The White Lotus'un ikinci sezonu Sicilya'nın Taormian şehrindeki bir otele gelen konukların yaşamını ele alıyor. Tropikal bir bölgede yer alan otelin çalışanlar ve mekanın kendisindeki karanlık olaylar dizisi bir anda su yüzüne çıkar.  Dizinin ilk sezonu ise Hawaii'de geçiyor. 

Oyuncu: Leslie Bibb, Carrie Coon, Walton Goggins

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11. Los Angeles - Entourage

11. Los Angeles - Entourage

IMDb: 8.4 

Özet: 2004 yapımı Entourage dizisinde, film yıldızı Vince Chase Los Angeles'ın karanlık sokaklarında yolunu bulmaya çalışıyor. 

Oyuncu: Kevin Connolly, Adrian Grenier, Kevin Dillon

12. Barcelona - Elite

12. Barcelona - Elite

IMDb: 7.2

Özet: Dizide, kendilerine verilen burs sayesinde şeçkin bir okula yerleştirilen düşük gelirli öğrenciler ile varlıklı ailelerin çocuklarının arasında yaşanan sürtüşme ele alınıyor. Üstelik aralarındaki düşmanlığın bedeli ağır olacak ve hayatlarını geri dönülmez bir şekilde değiştirecektir. 

Oyuncu: Omar Ayuso, Itzan Escamilla, Miguel Bernardeau

13. Kopenhag - Borgen

13. Kopenhag - Borgen

IMDb: 8.5 

Özet: Siyasi bir dram olan Borgen, bir başkanın iktidara doğru yükselişi ve iktidarın başkanı zamanla nasıl değiştirdiğini anlatıyor. 

Oyuncu: Sidse Babett Knudsen, Birgitte Hjort Sørensen, Søren Malling

14. Berlin - Unorthodox

14. Berlin - Unorthodox

IMDb: 8.0

Özet: Kendisine yeni bir hayat kurmak için ayarlanmış evliliğinden ve cemaatinden kaçan genç Ortodoks Yahudi kadının hikayesini ele alıyor. 

Oyuncu: Shira Haas, Amit Rahav, Jeff Wilbusch

15. Tokyo - Midnight Dinner Tokyo Stories

15. Tokyo - Midnight Dinner Tokyo Stories

IMDb: 8.4

Özet: Dizide, gecenin geç saatlerine kadar açık olan lokantanın birbirine bağladığı hikayelerle insan ilişkileri ele alınıyor. 

Oyuncu: Kaoru Kobayashi, Mansaku Fuwa, Asako Kobayashi

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16. Seul - Crash Landing On You

16. Seul - Crash Landing On You

IMDb: 8.7

Özet: Geçirdikleri kaza neticesinde, Kuzey Kore'ye acil iniş yapmak zorunda kalan bir chaebol varisi ve özel bir subayın gizli aşk hikayesine hazır olun. 

Oyuncu: Hyun Bin, Son Ye-jin, Seo Ji-hye

17. Kaliforniya - The OC

17. Kaliforniya - The OC

IMDb: 7.6 

Özet: Kaliforniya'nın Orange County bölgesindeki Newport Beach'te zengin ve üst sınıf bir mahallede birbirine sıkı sıkıya bağlı bir grup insanın hayatını ele alıyor. 

Oyuncu: Mischa Barton, Adam Brody, Peter Gallagher

18. Madrid - La Casa del Papel

18. Madrid - La Casa del Papel

IMDb: 8.2

Özet: İspanya tarihine damgasını vuran soygunu gerçekleştiren grup, kusursuz bir planla İspanya Kraliyet Darphanesi'nden 2,4 milyar avro çalıyor. 

Oyuncu: Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Itziar Ituño

19. Reykjavík - Trapped

19. Reykjavík - Trapped

IMDb: 8.0 

Özet: İzlanda'nın ücra bir kasabasına güçlü bir fırtına yaklaşıyor... Polis ise bu sırada işlenen bir suçun ardındaki gizemi çözmeye çalışıyor. 

Oyuncu: Ólafur Darri Ólafsson, Ilmur Kristjánsdóttir, Björn Hlynur Haraldsson

20. Adana - Şahmaran

20. Adana - Şahmaran

IMDb: 5.4 

Özet: Adana'da konferansa giden Şahsu, yıllardır görmediği ve adeta yabancılaştığı büyükbabası ile yüzleşme şansı buluyor. Ancak köklerine döndüğü bu yolculukta kendisini adeta bir efsanenenin ortasında buluyor. 

Oyuncu: Serenay Sarıkaya, Burak Deniz, Jolene Andersen

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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