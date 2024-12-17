Görmek İstediğiniz Şehirleri Dizilerle Ziyaret Ediyoruz! İşte Şehre Göre Dizi Önerileri!
Görmek İstediğiniz Şehirleri Dizilerle Ziyaret Ediyoruz! İşte Şehre Göre Dizi Önerileri!
Görmek için can attığınız şehirleri bir de dizilerle görün! Tatil rotanızı çizmeden önce seçtiğiniz şehre göre izlemeniz gereken eşsiz dizileri derleyen Instagram hesabı FilGezi, bambaşka bir deneyim yaşamanızı sağlayacak. Adana'dan Paris'e, New York'tan Seul'e listede birbirinden özel şehirler yer alıyor. Tabii her diziyle şehir gözünüzde bambaşka bir boyut kazanıyor.
Tatil rotanızı dizi önerileriyle belirlemeye hazır olun...
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1. İstanbul - Aşk-ı Memnu
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2. New York - Friends
3. Londra - The Crown
4. Paris - Emily in Paris
5. Viyana - Freud
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6. Dubrovnik - Game of Thrones
7. Roma - Spartacus
8. Napoli - Gomorrah
9. Dublin - Normal People
10. Taormian - Sicilya "The White Lotus"
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11. Los Angeles - Entourage
12. Barcelona - Elite
13. Kopenhag - Borgen
14. Berlin - Unorthodox
15. Tokyo - Midnight Dinner Tokyo Stories
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16. Seul - Crash Landing On You
17. Kaliforniya - The OC
18. Madrid - La Casa del Papel
19. Reykjavík - Trapped
20. Adana - Şahmaran
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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