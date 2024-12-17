CNN’in Canlı Yayında "Kurtardığı" Mahkum Esad’ın İstihbarat Ajanı Çıktı
CNN’in Canlı Yayında "Kurtardığı" Mahkum Esad’ın İstihbarat Ajanı Çıktı
Suriye’de geçtiğimiz günlerde yaşanan yönetim değişikliği sonrasında bölgeye giden Amerika merkezli ünlü medya kuruluşu CNN, uzun süre bir hücrede tek başına kalan mahkumun canlı yayında “kurtarılma” anını yayınlamıştı. CNN’in yayınladığı görüntülerin tamamen kurgu olduğu iddia ediliyordu. NTV’de yer alan habere göre, canlı yayında kurtarılan kişinin, Esad’ın Hava Kuvvetleri İstihbarat Müdürlüğü'nde görevli bir ajan olduğu ortaya çıktı.
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HTŞ öncülüğündeki silahlı grupların Esad’ı devirerek yönetimi ele geçirmesi sonrasında yaptıkları ilk iş hapishanelerde bulunan muhalifleri salmak olmuştu.
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Özellikle Sednaya Hapishanesi’nde bulunan mahkumların gördüğü işkence ve cezaevindeki kötü şartlar gündem olmuştu.
Yönetim değişikliği sonrasında bölgede yaptığı yayınları artıran ünlü medya kuruluşu CNN de bir mahkumun “kurtarılış” anlarını yayınlamıştı.
Görüntüler 👇
CNN’nin yayınladığı görüntüler “kurgu” iddiasıyla tepki çekmiş ve kanaldan açıklama yapılmıştı.
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NTV’den Ceren Ekşi’nin haberine göre, CNN’in canlı yayında kurtardığı kişinin Esad’a bağlı olarak çalışan bir istihbaratçı olduğu ortaya çıktı.
Teğmen rütbesinde olan ve isminin Muhammed Salama olduğunu söyleyen kişinin, Abu Hamza olduğu tespit edildi.
Suriye Hava Kuvvetleri İstihbaratında görevli olan Abu Hamza’nın birçok suça karıştığı da iddia ediliyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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İnanan çoktur. O çokluk bunları hala başımızda tutuyor.
Yeminle ayni akpli kafasi..üçkagitcilik hirsizlik ne varsa bu esad rejimindekilerde ayni..bunun bir benzerini 15 temmuzda yapmislardi..
. haber izlemişlerdir