Elon Musk da Tepki Göstermişti: CNN'in Suriyeli Tutsak Haberi Kurgu muydu?
Elon Musk da Tepki Göstermişti: CNN'in Suriyeli Tutsak Haberi Kurgu muydu?
Beşar Esad'ın rejiminin düşmesinin ardından Suriye'de muhalifler kontrolü ele geçirdi. Binlerce tutsağın bulunduğu, sayısız işkencenin uygulandığı Sednaya Hapishanesi ise dünyanın gündemine geldi. ABD merkezli yayın kuruluşu CNN de Şam'daki hapishanelere giden ekiplerden biri oldu. Şam'daki bir hapishanede bulunan tutsağın CNN ekibi tarafından kurtarıldığı anlar haberleştirildi.
Gelen tepkiler üzerine CNN haber hakkında inceleme başlattı.
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Suriye'de devrik lider Esad karşıtı binlerce kişinin, korkunç hapishanelerde türlü işkencelere maruz kaldığı ortaya çıktı.
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ABD merkezli yayın kuruluşu CNN, Şam'da bulunan bir hapishaneye gitti. CNN, bu hapishanede bir tutsağa ulaştığı ve onu özgürlüğe kavuşturduğu anları paylaştı.
Haberin videosunda, CNN muhabiri Clarissa Ward ve kameramanın hapishanenin bir hücresinde tesadüfen bir tutsağa denk geldiği aktarıldı.
Üç ay önce tutuklandığını söyleyen Gharbal'ın videosu, gündeme bomba gibi düştü. Birçok kullanıcı ise bu videonun kurgu olabileceğine dikkat çekmişti.
T24'ün aktardığına göre, AA’ya konuşan CNN sözcüsü ‘mahkumun söylediklerini olduğu gibi aktardıklarını’ belirterek inceleme başlattıklarını duyurdu.
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New York Post ise bu kişinin aslında Esad rejiminin bir destekçisi olduğunu iddia etti.
Bu paylaşımı alıntılayan ve medyanın sözüne güvenilmemesi gerektiğini sık sık belirten X'in sahibi Elon Musk, yalnızca ünlem işaretiyle tepkisini gösterdi.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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