onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Elon Musk da Tepki Göstermişti: CNN'in Suriyeli Tutsak Haberi Kurgu muydu?

Elon Musk da Tepki Göstermişti: CNN'in Suriyeli Tutsak Haberi Kurgu muydu?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
17.12.2024 - 13:55

Beşar Esad'ın rejiminin düşmesinin ardından Suriye'de muhalifler kontrolü ele geçirdi. Binlerce tutsağın bulunduğu, sayısız işkencenin uygulandığı Sednaya Hapishanesi ise dünyanın gündemine geldi. ABD merkezli yayın kuruluşu CNN de Şam'daki hapishanelere giden ekiplerden biri oldu. Şam'daki bir hapishanede  bulunan tutsağın CNN ekibi tarafından kurtarıldığı anlar haberleştirildi. 

Gelen tepkiler üzerine CNN haber hakkında inceleme başlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Suriye'de devrik lider Esad karşıtı binlerce kişinin, korkunç hapishanelerde türlü işkencelere maruz kaldığı ortaya çıktı.

Suriye'de devrik lider Esad karşıtı binlerce kişinin, korkunç hapishanelerde türlü işkencelere maruz kaldığı ortaya çıktı.

Başta Sednaya Hapishanesi olmak üzere Başkent Şam'daki birçok hapishanenin korkunç yüzü ortaya çıktı. Bu hapishanelerde binlerce kişinin can verdiği, susuzluk ve açlıkla mücadele edildiği görüldü.

ABD merkezli yayın kuruluşu CNN, Şam'da bulunan bir hapishaneye gitti. CNN, bu hapishanede bir tutsağa ulaştığı ve onu özgürlüğe kavuşturduğu anları paylaştı.

ABD merkezli yayın kuruluşu CNN, Şam'da bulunan bir hapishaneye gitti. CNN, bu hapishanede bir tutsağa ulaştığı ve onu özgürlüğe kavuşturduğu anları paylaştı.

12 Aralık'ta CNN tarafından 'CNN, Suriyeli mahkumun Esed rejiminin zorla alıkoyduğu yerden serbest bırakılma anına tanıklık etti' haberi yayınlandı.

Haberin videosunda, CNN muhabiri Clarissa Ward ve kameramanın hapishanenin bir hücresinde tesadüfen bir tutsağa denk geldiği aktarıldı.

Haberin videosunda, CNN muhabiri Clarissa Ward ve kameramanın hapishanenin bir hücresinde tesadüfen bir tutsağa denk geldiği aktarıldı.

Tutsağın Humuslu Adel Gharbal adında bir erkek olduğu aktarıldı. Battaniye altında bulunan tutsağa önce su verildi, daha sonra yavaş adımlarla dışarı çıkarıldı.

Üç ay önce tutuklandığını söyleyen Gharbal'ın videosu, gündeme bomba gibi düştü. Birçok kullanıcı ise bu videonun kurgu olabileceğine dikkat çekmişti.

Üç ay önce tutuklandığını söyleyen Gharbal'ın videosu, gündeme bomba gibi düştü. Birçok kullanıcı ise bu videonun kurgu olabileceğine dikkat çekmişti.

Clarissa Ward ve ekibi, tutsağın kimliğini tam olarak teyit etmedikleri için eleştirildi.

T24'ün aktardığına göre, AA’ya konuşan CNN sözcüsü ‘mahkumun söylediklerini olduğu gibi aktardıklarını’ belirterek inceleme başlattıklarını duyurdu.

T24'ün aktardığına göre, AA’ya konuşan CNN sözcüsü ‘mahkumun söylediklerini olduğu gibi aktardıklarını’ belirterek inceleme başlattıklarını duyurdu.

“O gün haberimizde yer alan hapishane binasını ziyaret etme planımızdan CNN ekibinden başka kimsenin haberi yoktu. Olaylar videoda göründüğü şekilde gelişti.

Haberde yer alan mahkumun serbest bırakılmasına karar veren kişi Suriyeli bir muhalifti. Mahkumun söyledikleri dahil her şeyi olduğu gibi aktardık.

Ardından kişinin geçmişini araştırmaya başladık ve sahte bir kimlik vermiş olabileceğinin farkındayız. Bu konuyu araştırmaya devam ediyoruz.”

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

New York Post ise bu kişinin aslında Esad rejiminin bir destekçisi olduğunu iddia etti.

New York Post ise bu kişinin aslında Esad rejiminin bir destekçisi olduğunu iddia etti.
twitter.com

Bu paylaşımı alıntılayan ve medyanın sözüne güvenilmemesi gerektiğini sık sık belirten X'in sahibi Elon Musk, yalnızca ünlem işaretiyle tepkisini gösterdi.

Bu paylaşımı alıntılayan ve medyanın sözüne güvenilmemesi gerektiğini sık sık belirten X'in sahibi Elon Musk, yalnızca ünlem işaretiyle tepkisini gösterdi.
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın