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Sednaya Hapishanesi'ne Giden AFAD Ekipleri Hapishane İçerisinden Paylaştı

Sednaya Hapishanesi'ne Giden AFAD Ekipleri Hapishane İçerisinden Paylaştı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
17.12.2024 - 12:18

Beşar Esad rejiminin Şam'daki işkence merkezi Sednaya Hapishanesi, yıllarca korkunç olaylara tanıklık etti. Yüzlerce rejim karşıtı kişi, işkencelere maruz kalmış, korkunç bir şekilde can vermişti. AFAD, Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kaldığı düşünülen kişiler için harekete geçti.  Yerel otoritelerin talebi üzerine başlayan çalışmalarda tam 120 personel, 43 araç yer alyıor.

AFAD, Sednaya Hapishanesi'nde yürütülen çalışmalardan kesitler paylaştı.

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Suriye'de HTŞ'nin başı çektiği silahlı gruplar, Başkent Şam'ı ele geçirdi. Beşar Esad'ın ülkeden kaçmasıyla ülke yönetimi de muhaliflerin eline geçti.

Suriye'de HTŞ'nin başı çektiği silahlı gruplar, Başkent Şam'ı ele geçirdi. Beşar Esad'ın ülkeden kaçmasıyla ülke yönetimi de muhaliflerin eline geçti.

2011 yılında başlayan Suriye iç savaşında ise en vahşi olayların yaşandığı yer, Sednaya Hapishanesi olmuştu. Savunma Bakanlığı’na bağlı olan Sednaya Hapishanesi, binlerce tutsağın işkenceyle mücadele ettiği bir yer oldu.

Sednaya Hapishanesi'nde binlerce kişi açlık, susuzluk ve türlü işkencelerle mücadele etmişti.

Sednaya Hapishanesi'nde binlerce kişi açlık, susuzluk ve türlü işkencelerle mücadele etmişti.

Muhaliflerin başa geçmesiyle, Sednaya Hapishanesi'nden gelen görüntüler de dünyanın kanını dondurdu.

“Et dolabı” denilen kamyonlarla rejim karşıtlarının Sednaya Hapishanesi'ne aktarıldığı ve cezaevinde sistematik olarak işkenceye maruz kaldığı öğrenildi.

“Et dolabı” denilen kamyonlarla rejim karşıtlarının Sednaya Hapishanesi'ne aktarıldığı ve cezaevinde sistematik olarak işkenceye maruz kaldığı öğrenildi.

Eski cezaevi yetkililerinin anlattıklarıyla ortaya çıkan bu vahşi olaylar, binlerce kişinin acı şekilde hayatını kaybettiğini kanıtladı.

AFAD ekipleri, Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kaldığı düşünülen kişiler için çalışmalara başladı.

AFAD ekipleri, Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kaldığı düşünülen kişiler için çalışmalara başladı.

AFAD başkanı Okay Memiş başkanlığında Hatay’dan hareket eden ekipler, Başkent Şam'a vardı. Yerel otoritelerin talebi üzerine başlayan çalışmalarda, 120 personel, 43 araç ve 4 arama köpeği yer aldığı aktarıldı.

AFAD, Sednaya Hapishanesi'nden çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

AFAD, Sednaya Hapishanesi'nden çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Sednaya Hapishanesi kurtarma çalışmalarında

Duvar arkası görüntüleme cihazı

Yer radarı

Sismik akustik dinleme cihazı kullanıldığı aktarıldı.

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Memiş, cep telefonlarının neredeyse çalışmadığını aktardı. Ankara ile iletişim ise uydu telefonlarıyla sağlandı.

Memiş, cep telefonlarının neredeyse çalışmadığını aktardı. Ankara ile iletişim ise uydu telefonlarıyla sağlandı.

AFAD'ın çalışmaları sürüyor.

AFAD'ın çalışmaları sürüyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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