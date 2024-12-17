Sednaya Hapishanesi'ne Giden AFAD Ekipleri Hapishane İçerisinden Paylaştı
Sednaya Hapishanesi'ne Giden AFAD Ekipleri Hapishane İçerisinden Paylaştı
Beşar Esad rejiminin Şam'daki işkence merkezi Sednaya Hapishanesi, yıllarca korkunç olaylara tanıklık etti. Yüzlerce rejim karşıtı kişi, işkencelere maruz kalmış, korkunç bir şekilde can vermişti. AFAD, Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kaldığı düşünülen kişiler için harekete geçti. Yerel otoritelerin talebi üzerine başlayan çalışmalarda tam 120 personel, 43 araç yer alyıor.
AFAD, Sednaya Hapishanesi'nde yürütülen çalışmalardan kesitler paylaştı.
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Suriye'de HTŞ'nin başı çektiği silahlı gruplar, Başkent Şam'ı ele geçirdi. Beşar Esad'ın ülkeden kaçmasıyla ülke yönetimi de muhaliflerin eline geçti.
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Sednaya Hapishanesi'nde binlerce kişi açlık, susuzluk ve türlü işkencelerle mücadele etmişti.
“Et dolabı” denilen kamyonlarla rejim karşıtlarının Sednaya Hapishanesi'ne aktarıldığı ve cezaevinde sistematik olarak işkenceye maruz kaldığı öğrenildi.
AFAD ekipleri, Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kaldığı düşünülen kişiler için çalışmalara başladı.
AFAD, Sednaya Hapishanesi'nden çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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Memiş, cep telefonlarının neredeyse çalışmadığını aktardı. Ankara ile iletişim ise uydu telefonlarıyla sağlandı.
AFAD'ın çalışmaları sürüyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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