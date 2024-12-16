Donald Trump'tan Esad Rejiminin Çökmesine Açıklama: "Suriye'nin Anahtarı Türkiye'nin Elinde Olacak"
Donald Trump'tan Esad Rejiminin Çökmesine Açıklama: "Suriye'nin Anahtarı Türkiye'nin Elinde Olacak"
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Suriye'de çöken Beşar Esad rejimiyle ilgili konuştu. “Esad rejiminin devrilmesinin arkasında Türkiye var.' diyen Trump'ın açıklamalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili söylediği sözler damga vurdu. 'Erdoğan çok zeki birisi. Suriye’de dostane olmayan bir şekilde kontrolü ele geçirdiler.”
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesiyle ilgili konuştu.
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Suriye'de Esad Rejimi'nin devrilmesinin arkasında Türkiye'nin olduğunu belirten Trump, açıklamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili düşüncelerine de yer verdi.
"Erdoğan çok zeki birisi. Suriye’de dostane olmayan bir şekilde kontrolü ele geçirdiler.” diyen Donald Trump, "Erdoğan iyi anlaştığım biri, çok güçlü bir ordu kurdu" açıklamasında bulundu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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