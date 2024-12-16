onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Başbakan Olaf Scholz Hükümeti Güvenoyu Alamadı: Almanya Erken Seçime Gidiyor!

Başbakan Olaf Scholz Hükümeti Güvenoyu Alamadı: Almanya Erken Seçime Gidiyor!

Almanya
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.12.2024 - 18:55

Başbakan Scholz, iktidardaki üç partili koalisyonun çökmesinin ardından 25 Aralık'tan önce parlamentoda güven oylaması yapmaya hazır olduğunu söylemişti. Bugün yapılan oylamada Başbakan Olaf Scholz'a güvenoyu çıkmadı. Bunun sonucunda ülkede erken seçim süreci başladı. Şubat 2025'te Almanya'da erken seçim yapılacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Almanya için son günlerde konuşulan erken seçim süreci resmen başladı.

Almanya için son günlerde konuşulan erken seçim süreci resmen başladı.

Üçlü koalisyonun çökmesinin ardından Başbakan Scholz, parlamentoda güven oylaması yapmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

Üçlü koalisyonun çökmesinin ardından Başbakan Scholz, parlamentoda güven oylaması yapmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

Başbakan Olaf Scholz Hükümeti'nin güvenoyu alamaması sebebiyle Almanya için erken seçim süreci başladı.

Başbakan Olaf Scholz Hükümeti'nin güvenoyu alamaması sebebiyle Almanya için erken seçim süreci başladı.

Buna göre, Almanya Şubat 2025'te erken seçime gidecek.

Buna göre, Almanya Şubat 2025'te erken seçime gidecek.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın