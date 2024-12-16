Başbakan Olaf Scholz Hükümeti Güvenoyu Alamadı: Almanya Erken Seçime Gidiyor!
Başbakan Olaf Scholz Hükümeti Güvenoyu Alamadı: Almanya Erken Seçime Gidiyor!
Başbakan Scholz, iktidardaki üç partili koalisyonun çökmesinin ardından 25 Aralık'tan önce parlamentoda güven oylaması yapmaya hazır olduğunu söylemişti. Bugün yapılan oylamada Başbakan Olaf Scholz'a güvenoyu çıkmadı. Bunun sonucunda ülkede erken seçim süreci başladı. Şubat 2025'te Almanya'da erken seçim yapılacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Almanya için son günlerde konuşulan erken seçim süreci resmen başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üçlü koalisyonun çökmesinin ardından Başbakan Scholz, parlamentoda güven oylaması yapmaya hazır olduğunu açıklamıştı.
Başbakan Olaf Scholz Hükümeti'nin güvenoyu alamaması sebebiyle Almanya için erken seçim süreci başladı.
Buna göre, Almanya Şubat 2025'te erken seçime gidecek.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın