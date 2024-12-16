AFAD, Esad Rejiminin Sednaya Hapishanesi'nde Arama Kurtarma Faaliyetlerine Başladı
AFAD, Esad Rejiminin Sednaya Hapishanesi'nde Arama Kurtarma Faaliyetlerine Başladı
Suriye'de yıllardır süren Beşar Esad yönetimi, Pazar günü düştü. Esad yönetiminin düşmesiyle, başkent Şam'ın 30 kilometre kuzeyindeki Sednaya hapishanesi de gün yüzüne çıktı. 2011 yılında başlayan iç savaşla, rejim karşıtı göstericiler bu hapishaneye atılmış ve korkunç işkencelere maruz kalmıştı.
AFAD, Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kaldığı düşünülen kişiler için harekete geçti.
AFAD Başkanı Okay Memiş, Sednaya Hapishanesi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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Esad rejiminin düşmesiyle, rejim karşıtlarının korkunç işkencelere maruz kaldığı Sednaya Hapishanesi, yıllar sonra gün yüzüne çıktı.
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AFAD, Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kaldığı düşünülen kişiler için çalışmalara başladı.
43 araç, 120 personel Sednaya Hapishanesi'nde çalışmalara başladı.
AFAD ekibinin, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, yerel otorite ve Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği koordinasyonunda hareket ettiği açıklandı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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