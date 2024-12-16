onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
AFAD, Esad Rejiminin Sednaya Hapishanesi'nde Arama Kurtarma Faaliyetlerine Başladı

AFAD, Esad Rejiminin Sednaya Hapishanesi'nde Arama Kurtarma Faaliyetlerine Başladı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.12.2024 - 19:56

Suriye'de yıllardır süren Beşar Esad yönetimi, Pazar günü düştü. Esad yönetiminin düşmesiyle, başkent Şam'ın 30 kilometre kuzeyindeki Sednaya hapishanesi de gün yüzüne çıktı. 2011 yılında başlayan iç savaşla, rejim karşıtı göstericiler bu hapishaneye atılmış ve korkunç işkencelere maruz kalmıştı. 

AFAD, Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kaldığı düşünülen kişiler için harekete geçti. 

AFAD Başkanı Okay Memiş, Sednaya Hapishanesi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Esad rejiminin düşmesiyle, rejim karşıtlarının korkunç işkencelere maruz kaldığı Sednaya Hapishanesi, yıllar sonra gün yüzüne çıktı.

Esad rejiminin düşmesiyle, rejim karşıtlarının korkunç işkencelere maruz kaldığı Sednaya Hapishanesi, yıllar sonra gün yüzüne çıktı.

2011 yılında başlayan iç savaşın ardından, Sednaya Hapishanesi aktif bir şekilde kullanılmaya başlanmış, binlerce kişi korkunç işkenceler sonucu can vermişti. 

Yargısız infaz yapılan Sednaya Hapishanesi'nin her bir detayı, kan dondurdu.

AFAD, Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kaldığı düşünülen kişiler için çalışmalara başladı.

AFAD, Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kaldığı düşünülen kişiler için çalışmalara başladı.

AFAD Başkanı Okay Memiş ve Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, Sednaya'nın önünde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Memiş, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğinin 'Suriye'deki yerel otoritenin' talebini kendilerine iletmesi sonrası harekete geçildiğini açıkladı.

43 araç, 120 personel Sednaya Hapishanesi'nde çalışmalara başladı.

43 araç, 120 personel Sednaya Hapishanesi'nde çalışmalara başladı.

Esad rejiminin insanlık dışı muamelesine dikkat çeken Memiş, Sednaya Hapishanesi'nde 'duvar arkası görüntüleme cihazı, yer radarı, dört köpekli arama timi ve sismik akustik dinleme cihazlarıyla' çalışma yapacaklarını dile getirdi. 

Memiş, arama çalışmalarını hassasiyetle yürüteceklerini ifade etti.

AFAD ekibinin, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, yerel otorite ve Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği koordinasyonunda hareket ettiği açıklandı.

AFAD ekibinin, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, yerel otorite ve Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği koordinasyonunda hareket ettiği açıklandı.

Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ise AFAD'ın kendi cihazlarıyla yapacağı araştırmaların önemine vurgu yaptı, sadece hapishanede değil alanın çevresinde de kapsamlı araştırmalar yapılacağını belirtti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın