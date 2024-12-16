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Ak Partili Vekil'den TBMM'de Rögar Kapaklı Protesto

Ak Partili Vekil'den TBMM'de Rögar Kapaklı Protesto

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.12.2024 - 19:11

Ak Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, TBMM bütçe oturumunda bir konuşma gerçekleştirdi. Yıldırım, konuşmasında rögar kapağı gösterdi. 'Evet, buraya kapak getirdim. Kapak budur, bu rögar kapağı.' diyen Yıldırım, İstanbul'da gerçekleşen metrobüs kazasına tepki gösterdi. İBB'yi suçlayan Yıldırım, 'Resim buradadır, kapak buradadır' ifadelerini kullandı.

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İstanbul Esenyurt'ta yerinden fırlayan bir rögar kapağı, seyir halindeki metrobüsün kapısını kırmıştı.

İstanbul Esenyurt'ta yerinden fırlayan bir rögar kapağı, seyir halindeki metrobüsün kapısını kırmıştı.

Beylikdüzü'ne doğru sefer yapan bir metrobüse denk gelen rögar kapağının çıkması sonucunda, metrobüsün kapısı kırılmıştı. Bu sırada bir yolcu ise açılan kapıdan düşerek yaralanmıştı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, TBMM'deki konuşmasına rögar kapağıyla katıldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, TBMM'deki konuşmasına rögar kapağıyla katıldı.

Yıldırım, Ticaret ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının 2025 yılı bütçelerinin TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldüğü oturuma katıldı. 

Yıldırım, konuşması sırasında elinde tuttuğu rögar kapağını gösterdi.

Yıldırım, "Evet, buraya kapak getirdim. Kapak budur, bu rögar kapağı. Biliyorsunuz, rögar kapağı metrobüs kapısını kırarak insanımızın yaralanmasına sebep oldu." dedi.

Yıldırım, "Evet, buraya kapak getirdim. Kapak budur, bu rögar kapağı. Biliyorsunuz, rögar kapağı metrobüs kapısını kırarak insanımızın yaralanmasına sebep oldu." dedi.

Yıldırım, sözlerine 'Bu da biliyorsunuz, Sayıştay'ın raporu. Bu, aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ve CHP belediyeciliğinin beceriksizliğinin, iş bilmezliğinin resmidir. Resim buradadır, kapak buradadır.' diyerek devam etti.

İBB'nin 2023 Sayıştay raporlarına değinen Yıldırım, ""İETT hakkında 44 usulsüzlük tespit edilmiş yani 'usulsüzlük' diye yumuşatıyorum, aslında yolsuzluk var içerisinde. 22 adet İSKİ olmak üzere 220 konu başlığında usulsüzlük tespit edilmiştir." dedi.

İBB'nin 2023 Sayıştay raporlarına değinen Yıldırım, ""İETT hakkında 44 usulsüzlük tespit edilmiş yani 'usulsüzlük' diye yumuşatıyorum, aslında yolsuzluk var içerisinde. 22 adet İSKİ olmak üzere 220 konu başlığında usulsüzlük tespit edilmiştir." dedi.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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