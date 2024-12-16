Mansur Yavaş’tan Haciz Açıklaması: Hesaplarına Bloke Konulan Şirketleri Paylaştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı CHP'li 6 belediyeye ve iştirak şirketlerine haciz işlemi başlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) haciz iddialarını yalanlayan bir açıklama yapmıştı. Haciz ve hesaplarına bloke konulduğu iddasına yönelik bir açıklama da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) geldi. ABB Başkanı Mansur Yavaş X hesabından iddiayı yalanladı. Yavaş, yaptığı açıklamada “Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları olan ASKİ ve EGO’nun herhangi bir vergi veya SGK borcu bulunmamaktadır” dedi ve haciz uygulanan iştirak şirketleri paylaştı.