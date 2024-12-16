Mansur Yavaş’tan Haciz Açıklaması: Hesaplarına Bloke Konulan Şirketleri Paylaştı
Mansur Yavaş’tan Haciz Açıklaması: Hesaplarına Bloke Konulan Şirketleri Paylaştı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı CHP'li 6 belediyeye ve iştirak şirketlerine haciz işlemi başlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) haciz iddialarını yalanlayan bir açıklama yapmıştı. Haciz ve hesaplarına bloke konulduğu iddasına yönelik bir açıklama da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) geldi. ABB Başkanı Mansur Yavaş X hesabından iddiayı yalanladı. Yavaş, yaptığı açıklamada “Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları olan ASKİ ve EGO’nun herhangi bir vergi veya SGK borcu bulunmamaktadır” dedi ve haciz uygulanan iştirak şirketleri paylaştı.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 6 CHP’li belediyeye borçlarından dolayı haciz işlemi başlattığı ileri sürüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iddiayı yalanlamıştı.
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Bir yalanlama da Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Yavaş, "Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları olan ASKİ ve EGO’nun herhangi bir vergi veya SGK borcu bulunmamaktadır" dedi.
Yavaş, yaptığı paylaşımda ABB’nin 16 iştirakinden 6’sının hesabına bloke konulduğunu ifade ederek şu açıklamayı gerçekleştirdi:
"Ankaralı hemşehrilerim müsterih olsunlar."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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