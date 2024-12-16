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Mansur Yavaş’tan Haciz Açıklaması: Hesaplarına Bloke Konulan Şirketleri Paylaştı

Mansur Yavaş’tan Haciz Açıklaması: Hesaplarına Bloke Konulan Şirketleri Paylaştı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.12.2024 - 17:11

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı CHP'li 6 belediyeye ve iştirak şirketlerine haciz işlemi başlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) haciz iddialarını yalanlayan bir açıklama yapmıştı. Haciz ve hesaplarına bloke konulduğu iddasına yönelik bir açıklama da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) geldi. ABB Başkanı Mansur Yavaş X hesabından iddiayı yalanladı. Yavaş, yaptığı açıklamada “Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları olan ASKİ ve EGO’nun herhangi bir vergi veya SGK borcu bulunmamaktadır” dedi ve haciz uygulanan iştirak şirketleri paylaştı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 6 CHP’li belediyeye borçlarından dolayı haciz işlemi başlattığı ileri sürüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iddiayı yalanlamıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 6 CHP’li belediyeye borçlarından dolayı haciz işlemi başlattığı ileri sürüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iddiayı yalanlamıştı.

İBB'den yapılan açıklamada 'İBB ya da iştirak şirketlerinin hesaplarına gelen bir bloke ya da haciz işlemi söz konusu değildir' denildi.

Bir yalanlama da Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Yavaş, "Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları olan ASKİ ve EGO’nun herhangi bir vergi veya SGK borcu bulunmamaktadır" dedi.

Bir yalanlama da Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Yavaş, "Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları olan ASKİ ve EGO’nun herhangi bir vergi veya SGK borcu bulunmamaktadır" dedi.

Yavaş, yaptığı paylaşımda ABB’nin 16 iştirakinden 6’sının hesabına bloke konulduğunu ifade ederek şu açıklamayı gerçekleştirdi:

Yavaş, yaptığı paylaşımda ABB’nin 16 iştirakinden 6’sının hesabına bloke konulduğunu ifade ederek şu açıklamayı gerçekleştirdi:
twitter.com

'Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları olan ASKİ ve EGO’nun herhangi bir vergi veya SGK borcu bulunmamaktadır. Borç, ABB’nin 16 iştirakinden yalnızca 6’sına ait olup, bu şirketlerin personel maaş hesapları dahil tüm hesaplarına bloke konulmuştur.

Haciz uygulanan şirketler ve tutarlar şöyledir:

•Bugsaş A.Ş.: 16 milyon TL

•Belpa A.Ş.: 15 milyon 667 bin TL

•Belka A.Ş.: 17,5 milyon TL

•Anfa Peyzaj: 1,6 milyon TL

•Anfa Güvenlik: 1 milyon 260 bin TL

Anket A.Ş.: 107 bin TL'

"Ankaralı hemşehrilerim müsterih olsunlar."

"Ankaralı hemşehrilerim müsterih olsunlar."

'2019 ve 2024 yılında bana güvenen tüm Ankaralı hemşehrilerim müsterih olsunlar. Onlar, 'Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin hesaplarına bloke koyalım, emekliye destek olamazlar, et desteği veremezler, süt desteği veremezler, kreş yaptıramazlar' diye düşünüyor olabilirler.

Tüm bu müdahalelere rağmen; desteklerimizi bir kuruş eksiltmeyeceğiz, aksine artırarak devam edeceğiz.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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