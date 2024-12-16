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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Haciz Açıklaması: "Bloke ve Haciz Söz Konusu Değil"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Haciz Açıklaması: "Bloke ve Haciz Söz Konusu Değil"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.12.2024 - 15:14

6 CHP'li belediyeye SGK'ye borçlarından dolayı haciz geldiği iddia edilmişti. Haczin geldiği ve hesaplarına bloke konulan belediyelerden birinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) olduğu da ileri sürülmüştü. İBB'den söz konusu iddiaya dair yalanlama geldi.

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Sabah'ın haberine göre CHP'li 6 belediyeye haciz geldiği ileri sürüldü. Bu belediyelerden birisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) olduğu iddia edildi. Söz konusu iddiaya dair İBB'den açıklama geldi.

Sabah'ın haberine göre CHP'li 6 belediyeye haciz geldiği ileri sürüldü. Bu belediyelerden birisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) olduğu iddia edildi. Söz konusu iddiaya dair İBB'den açıklama geldi.

İBB'nin borcunun 3 milyar 300 milyon TL olduğu öne sürüldü.

Kaynak

İBB'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada iddialar yalanlandı:

İBB'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada iddialar yalanlandı:
twitter.com

'Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama: İBB ya da iştirak şirketlerinin hesaplarına gelen bir bloke ya da haciz işlemi söz konusu değildir.'

En borçlu belediyenin Ankara Büyükşehir Belediyesi olduğu kaydedildi.

En borçlu belediyenin Ankara Büyükşehir Belediyesi olduğu kaydedildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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nihan yaman

Gökçek in mallarına el koyun nasılsa borç onun borcu kapatsın hepsini

Alper Ahmet

akp kaybediyor ne yapacağını şaşırdı sağa sola saldırıyor. Eceli gelen gibi saldırıyor

Adem Erdoğan

Chp li belediyelerin çöplerini akp li yükleniciler tasiyor akapa (Akp) akli isciler grev yapsin copler toplanmasin akp liler ac kalsin buyurmuslar kendi aya... Devamını Gör