İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Haciz Açıklaması: "Bloke ve Haciz Söz Konusu Değil"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Haciz Açıklaması: "Bloke ve Haciz Söz Konusu Değil"
6 CHP'li belediyeye SGK'ye borçlarından dolayı haciz geldiği iddia edilmişti. Haczin geldiği ve hesaplarına bloke konulan belediyelerden birinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) olduğu da ileri sürülmüştü. İBB'den söz konusu iddiaya dair yalanlama geldi.
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Sabah'ın haberine göre CHP'li 6 belediyeye haciz geldiği ileri sürüldü. Bu belediyelerden birisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) olduğu iddia edildi. Söz konusu iddiaya dair İBB'den açıklama geldi.
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İBB'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada iddialar yalanlandı:
En borçlu belediyenin Ankara Büyükşehir Belediyesi olduğu kaydedildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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