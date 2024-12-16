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CHP’li 6 Belediyenin Hesaplarına Bloke Konuldu: Bakanlık Haciz İşlemi Başlattı!

CHP’li 6 Belediyenin Hesaplarına Bloke Konuldu: Bakanlık Haciz İşlemi Başlattı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.12.2024 - 14:28 Son Güncelleme: 16.12.2024 - 14:49

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) en fazla prim borcu bulunan 6 CHP'li belediyeye haciz işlemi uyguladı. Sabah'tan Yusuf Özdemir’in haberine göre en borçlu belediye Ankara Büyükşehir Belediyesi oldu. Öte yandan belediyelerin hesapların ve iştirak şirketlerinin hesaplarına da bloke konuldu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK'ye en fazla prim borcu bulunan 6 CHP'li belediyeye haciz işlemi uyguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK'ye en fazla prim borcu bulunan 6 CHP'li belediyeye haciz işlemi uyguladı.

6 belediye ve borçları şöyle sıralandı:

Sabah'tan Yusuf Özdemir'in haberine göre belediyelerin hesaplarına ve iştirak şirketlerinin hesaplarına da bloke koyuldu.

Sabah'tan Yusuf Özdemir'in haberine göre belediyelerin hesaplarına ve iştirak şirketlerinin hesaplarına da bloke koyuldu.

Kaynak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri harekete geçirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri harekete geçirdi.

Öte yandan geçen günlerde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “SGK’ya borcunu ödemeyen, dahası borç üstüne borç yapan, bundan da hicap duymayan belediyeleri silkelemeye devam edeceğiz” demişti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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