CHP’li 6 Belediyenin Hesaplarına Bloke Konuldu: Bakanlık Haciz İşlemi Başlattı!
CHP’li 6 Belediyenin Hesaplarına Bloke Konuldu: Bakanlık Haciz İşlemi Başlattı!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) en fazla prim borcu bulunan 6 CHP'li belediyeye haciz işlemi uyguladı. Sabah'tan Yusuf Özdemir’in haberine göre en borçlu belediye Ankara Büyükşehir Belediyesi oldu. Öte yandan belediyelerin hesapların ve iştirak şirketlerinin hesaplarına da bloke konuldu.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK'ye en fazla prim borcu bulunan 6 CHP'li belediyeye haciz işlemi uyguladı.
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Sabah'tan Yusuf Özdemir'in haberine göre belediyelerin hesaplarına ve iştirak şirketlerinin hesaplarına da bloke koyuldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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