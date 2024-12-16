CHP’li 6 Belediyenin Hesaplarına Bloke Konuldu: Bakanlık Haciz İşlemi Başlattı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) en fazla prim borcu bulunan 6 CHP'li belediyeye haciz işlemi uyguladı. Sabah'tan Yusuf Özdemir’in haberine göre en borçlu belediye Ankara Büyükşehir Belediyesi oldu. Öte yandan belediyelerin hesapların ve iştirak şirketlerinin hesaplarına da bloke konuldu.

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