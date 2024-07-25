Özgür Özel’den Vedat Işıkhan’a ‘En Borçlu 5 Belediye’ Cevabı: “En Borçlular AK Parti’den Aldıklarımız”

“Belediyelerin SGK’ya olan prim borçları ile ilgili birtakım gerçekleri aziz milletimize aktarmamız ve CHP’li bazı yetkililerin ortaya attığı yanlış bilgileri düzeltmemiz gerekiyor. SGK’ya en fazla prim borcu olan 5 belediyenin tamamı CHP’li belediyelerdir. Bu gerçek yerel seçimler öncesinde de böyleydi. Seçimlerden önce yaptığımız açıklamada da bunu ifade etmiştik. Türkiye genelinde belediyelerin SGK’ya olan toplam prim borcu 96 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Bu borçların yüzde 67,7’si tek başına CHP’li belediyelere ait. SGK’ya en fazla prim borcu olan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin borcu 5 milyar 751 milyon TL’dir. Belediyeyi 2019’da AK Parti’den devraldığında borcu 225 Milyon TL iken, bugün itibarıyla 25,5 katına çıkmıştır. Dolayısıyla ‘seçim oldu’ diyerek kafa karışıklığı oluşturmaya, aziz milletimizi yalanlarla aldatmaya çalışmanın kimseye faydası yoktur. CHP’li belediye başkanlarına tavsiyemiz; emekçilerin alın terinin hakkı olan sigorta primlerini bir an evvel ödemeleridir. Meseleyi siyasi parti rekabeti veya hamaset üzerinden değil veriler ve rakamlar üzerinden sadece gerçekleri söyleyerek paylaşmamız gerekiyor.”