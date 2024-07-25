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Özgür Özel’den Vedat Işıkhan’a ‘En Borçlu 5 Belediye’ Cevabı: “En Borçlular AK Parti’den Aldıklarımız”

Özgür Özel’den Vedat Işıkhan’a ‘En Borçlu 5 Belediye’ Cevabı: “En Borçlular AK Parti’den Aldıklarımız”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
25.07.2024 - 20:04 Son Güncelleme: 25.07.2024 - 20:23

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “SGK’ya en fazla prim borcu olan 5 belediyenin tamamı CHP’li belediyelerdir. Bu gerçek yerel seçimler öncesinde de böyleydi” dedi. 

Işıkhan’ın bu açıklamasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel Balıkesir’de yaptığı konuşmada cevap verdi: “En borçlu beş belediye AK Parti’den aldığımız belediyeler.”

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) en fazla prim borcu olan 5 belediyeyi açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) en fazla prim borcu olan 5 belediyeyi açıkladı.

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Belediyelerin SGK’ya olan prim borçları ile ilgili birtakım gerçekleri aziz milletimize aktarmamız ve CHP’li bazı yetkililerin ortaya attığı yanlış bilgileri düzeltmemiz gerekiyor. SGK’ya en fazla prim borcu olan 5 belediyenin tamamı CHP’li belediyelerdir. Bu gerçek yerel seçimler öncesinde de böyleydi. Seçimlerden önce yaptığımız açıklamada da bunu ifade etmiştik. Türkiye genelinde belediyelerin SGK’ya olan toplam prim borcu 96 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Bu borçların yüzde 67,7’si tek başına CHP’li belediyelere ait. SGK’ya en fazla prim borcu olan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin borcu 5 milyar 751 milyon TL’dir. Belediyeyi 2019’da AK Parti’den devraldığında borcu 225 Milyon TL iken, bugün itibarıyla 25,5 katına çıkmıştır. Dolayısıyla ‘seçim oldu’ diyerek kafa karışıklığı oluşturmaya, aziz milletimizi yalanlarla aldatmaya çalışmanın kimseye faydası yoktur. CHP’li belediye başkanlarına tavsiyemiz; emekçilerin alın terinin hakkı olan sigorta primlerini bir an evvel ödemeleridir. Meseleyi siyasi parti rekabeti veya hamaset üzerinden değil veriler ve rakamlar üzerinden sadece gerçekleri söyleyerek paylaşmamız gerekiyor.”

Bakan Işıkhan’ın paylaştığı verilere göre en çok borcu olan 5 belediye ve borçları ise şöyle:

Bakan Işıkhan’ın paylaştığı verilere göre en çok borcu olan 5 belediye ve borçları ise şöyle:

Ankara Büyükşehir Belediyesi 5,7 milyar lira, İzmir Büyükşehir Belediyesi 5,3 lira, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3,3 milyar lira, Adana Büyükşehir Belediyesi 3 milyar lira, Şişli İlçe Belediyesi 1,8 milyar lira.

Vedat Işıkhan’ın bu açıklaması sonrasında CHP’den açıklama geldi. Balıkesir’de açıklama yapan Özgür Özel şunları söyledi:

Vedat Işıkhan’ın bu açıklaması sonrasında CHP’den açıklama geldi. Balıkesir’de açıklama yapan Özgür Özel şunları söyledi:

“En borçlu belediyeler AKP'den yeni devraldıklarımız. Bursa, Sakarya, Ordu, Balıkesir ve Denizli. En borçlu beş belediye AKP'den aldığımız belediyeler. Kendi ödemediği parayı bizden kesmeye kalkıyor. Bu sayede istiyor ki çöpler toplanamasın, ulaşım aksasın. Hapırsan da köpürsen de bir yolunu bulacağız, milletin gönlünü alacağız. O iktidarı senin elinden alacağız. Ant içiyorum. “

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