Özgür Özel’den Vedat Işıkhan’a ‘En Borçlu 5 Belediye’ Cevabı: “En Borçlular AK Parti’den Aldıklarımız”
Özgür Özel’den Vedat Işıkhan’a ‘En Borçlu 5 Belediye’ Cevabı: “En Borçlular AK Parti’den Aldıklarımız”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “SGK’ya en fazla prim borcu olan 5 belediyenin tamamı CHP’li belediyelerdir. Bu gerçek yerel seçimler öncesinde de böyleydi” dedi.
Işıkhan’ın bu açıklamasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel Balıkesir’de yaptığı konuşmada cevap verdi: “En borçlu beş belediye AK Parti’den aldığımız belediyeler.”
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) en fazla prim borcu olan 5 belediyeyi açıkladı.
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Bakan Işıkhan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
Bakan Işıkhan’ın paylaştığı verilere göre en çok borcu olan 5 belediye ve borçları ise şöyle:
Vedat Işıkhan’ın bu açıklaması sonrasında CHP’den açıklama geldi. Balıkesir’de açıklama yapan Özgür Özel şunları söyledi:
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