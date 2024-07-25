İstanbul Çatalca Sahilinde Ukrayna'ya Ait Patlayıcı Yüklü Jet Ski Bulundu
İstanbul Çatalca Sahilinde Ukrayna'ya Ait Patlayıcı Yüklü Jet Ski Bulundu
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Çatalca Akalan Mahallesi Sahili’nde sabah saatlerinde görevli cankurtaranlar sahilde bir jetski farketti.
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Yanına yaklaştıklarında donanımının farklı olduğunu anlayan cankurtaranlar jandarma ekiplerine haber verdi.
Ekipler olay yerine gelerek Jetski üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan ilk incelemeler doğrultusunda Ukrayna donanmasına ait olduğu tahmin edilen jetski’nin sürüklenerek İstanbul Çatalca Sahili’ne ulaştığı düşünülüyor.
Jetsikinin içerisinde patlayıcı madde olduğu da tespit edildi.
İlk incelemeleri tamamlandıktan sonra deniz aracı kriminal inceleme yapılmak üzere askeri inceleme noktasına götürülecek.
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Bulunan jetski üzerinde birden fazla kamera, askeri donanmalar ve patlayıcı madde olduğu görüldü.
Vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde deniz üzerinde sürüklenen jetski görülüyor.
İstanbul Valiliği, Çatalca Sahilinde bulunan jetsiki ile ilgili yazılı açıklama yaparak, “3 metre boyunda, 1 metre genişliğinde olan ve Karadeniz’in kuzeyinden geldiği değerlendirilen insansız deniz aracı, bölgeye intikal eden S.A.S. timleri tarafından güvenlik altına alınmıştır” ifadelerini kullandı.
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