AKOM’dan İstanbul İçin Son Dakika Hava Durumu Uyarısı: Bu Akşam 21:00'de Başlıyor!
AKOM’dan İstanbul İçin Son Dakika Hava Durumu Uyarısı: Bu Akşam 21:00'de Başlıyor!
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İstanbul genelinde bu akşam 21.00’den itibaren gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.
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Yağışların, gece saatlerinden öğlene kadar kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor.
İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul’da akşam 21.00 saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği duyuruldu.
Yağışların ani bastıran sağanaklar şeklinde etkili olması beklenirken, gece saatlerinden itibaren de etkisini arttırması bekleniyor.
Yoğun şimşek ve yıldırım düşmesi, şiddetli rüzgarın da beklendiğini duyuran AKOM, yağışların Cuma akşamı 17.00’a kadar etkili olması bekleniyor.
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Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçuşlar, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle azaltıldı.
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Bereket versin bize sağlam yağdı şimdi istanbula yolladık bereketiyle yağsın hadi bakalım .. Sadece yıldırım ve şişmek olayı biraz çoktu