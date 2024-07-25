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AKOM’dan İstanbul İçin Son Dakika Hava Durumu Uyarısı: Bu Akşam 21:00'de Başlıyor!

AKOM’dan İstanbul İçin Son Dakika Hava Durumu Uyarısı: Bu Akşam 21:00'de Başlıyor!

hava durumu
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
25.07.2024 - 17:00 Son Güncelleme: 25.07.2024 - 18:24

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanmasının beklendiğini açıkladı. 

Ani bastıran sağanaklar şeklinde beklenen yağışların, cuma akşamı 17.00’ye kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

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İstanbul genelinde bu akşam 21.00’den itibaren gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

İstanbul genelinde bu akşam 21.00’den itibaren gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

Yağışların, gece saatlerinden öğlene kadar kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, gece saatlerinden öğlene kadar kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor.

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul’da akşam 21.00 saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği duyuruldu.

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul’da akşam 21.00 saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği duyuruldu.

Yağışların ani bastıran sağanaklar şeklinde etkili olması beklenirken, gece saatlerinden itibaren de etkisini arttırması bekleniyor.

Yağışların ani bastıran sağanaklar şeklinde etkili olması beklenirken, gece saatlerinden itibaren de etkisini arttırması bekleniyor.

Yoğun şimşek ve yıldırım düşmesi, şiddetli rüzgarın da beklendiğini duyuran AKOM, yağışların Cuma akşamı 17.00’a kadar etkili olması bekleniyor.

Yoğun şimşek ve yıldırım düşmesi, şiddetli rüzgarın da beklendiğini duyuran AKOM, yağışların Cuma akşamı 17.00’a kadar etkili olması bekleniyor.
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Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçuşlar, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle azaltıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçuşlar, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle azaltıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 15.00’e kadarki uçuşlarda yüzde 5 azaltma kararı alındığını açıkladı.

Tüm yolcuların, uçuşlarına ilişkin son durumu ilgili hava yolundan takip etmesi tavsiye edildi.

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şehri Hüzün

Bereket versin bize sağlam yağdı şimdi istanbula yolladık bereketiyle yağsın hadi bakalım .. Sadece yıldırım ve şişmek olayı biraz çoktu