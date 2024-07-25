AKOM’dan İstanbul İçin Son Dakika Hava Durumu Uyarısı: Bu Akşam 21:00'de Başlıyor!

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 15.00’e kadarki uçuşlarda yüzde 5 azaltma kararı alındığını açıkladı.

Tüm yolcuların, uçuşlarına ilişkin son durumu ilgili hava yolundan takip etmesi tavsiye edildi.