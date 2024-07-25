Sosyal Medyada Her Yeri Foşur Fosur Yıkayan İnatçı Lekelerin Baş Düşmanı Cem Özkök’e 500 Bin TL Ceza Kesildi!
Sosyal Medyada Her Yeri Foşur Fosur Yıkayan İnatçı Lekelerin Baş Düşmanı Cem Özkök’e 500 Bin TL Ceza Kesildi!
Sosyal medyada paylaştığı temizlik videoları ile son dönemin en popüler isimlerinden biri haline gelen Cem Özkök’e Ticaret Bakanlığı’ndan 500.000 TL gizli reklam cezası verildi.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yayımlayan Cem Özkök “Kendi markamın reklamını yaptım, bu duruma hakkımı helal etmiyorum” dedi.
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Her yeri ‘foşur foşur’ yıkadığı videolarıyla sosyal medyada son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Cem Özkök’ü hepiniz iyi tanıyorsunuz.
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İlk başlarda kendi evindeki temizlik videoları ile gündeme gelen sosyal medya fenomeni Cem Özkök, son dönemde ise farklı farklı yerileri temizleyerek bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşıyor ve milyonlarca kez izleniyordu.
Her videosunda kullandığı lavanta yağı için kendi adına bir marka çıkaran ve bu kendi markasının tanıtımını da kendi sosyal medya hesabından yapan Cem Özkök’e Ticaret Bakanlığı’ndan ceza geldi.
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucunda, Özkök'ün kendi markası olan lavanta yağı hakkında yaptığı paylaşımlarda gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 500.000 TL para cezası kesildi.
Ticaret Bakanlığı'nın denetimleri sırasında, Özkök'ün kendi markasının lavanta yağını tanıttığı bir paylaşımda "reklam" ibaresi kullanmaması nedeniyle gizli reklam suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.
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Bu durum üzerine Ticaret Bakanlığı, yasal düzenlemelere aykırı olarak hareket ettiği gerekçesiyle Özkök'e 500.000 TL ceza kesti.
Özkök, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu cezanın haksız olduğunu ve kendi markasına ait ürünü tanıttığı paylaşımda gerekli bilgilendirmeleri yaptığını savundu.
İşte Cem Özkök’ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:
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