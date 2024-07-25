Sosyal Medyada Her Yeri Foşur Fosur Yıkayan İnatçı Lekelerin Baş Düşmanı Cem Özkök’e 500 Bin TL Ceza Kesildi!

Sosyal medyada paylaştığı temizlik videoları ile son dönemin en popüler isimlerinden biri haline gelen Cem Özkök’e Ticaret Bakanlığı’ndan 500.000 TL gizli reklam cezası verildi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yayımlayan Cem Özkök “Kendi markamın reklamını yaptım, bu duruma hakkımı helal etmiyorum” dedi.