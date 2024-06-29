Cem Özkök İş Başında! Orkun Işıtmak ile Öğrenci Evine Gitti Temizliğin Hakkını Verdi

Temizlik videolarıyla hayatımıza giren Cem Özkök bu sefer gerçekten foşur foşur yıkaması gereken bir öğrenci evini ziyaret etti. Orkun Işıtmak eşliğinde yapılan öğrenci evi ziyaretinde ikili mutfağı temizledi. Onlar temizledikçe adeta biz rahatladık. Gelin detaylara birlikte bakalım.