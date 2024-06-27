Üniversiteye Hazırlanan Öğrencilere Maaş Beklentileri Soruldu: “Ayda 200 Bin TL İstiyorum”

İş hayatına adım atacak üniversite öğrencilerinin merakla bekledikleri maaş beklentileri sık sık sokak röportajlarına konu oluyor. Şimdilerde ise En Son Haber kanalı üniversiteye hazırlanan ve okuyan öğrencilere mikrofon uzattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öğrencilerin maaş beklentileri okumak istedikleri ve okudukları bölümlere göre değişiklik gösteriyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Röportaj verenler arasında 0 TL maaş beklentisi olan da vardı, 200 bin TL beklentide olanlar da vardı.
İşte o anlar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın