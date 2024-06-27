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Üniversiteye Hazırlanan Öğrencilere Maaş Beklentileri Soruldu: “Ayda 200 Bin TL İstiyorum”

Üniversiteye Hazırlanan Öğrencilere Maaş Beklentileri Soruldu: “Ayda 200 Bin TL İstiyorum”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
27.06.2024 - 23:07

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İş hayatına adım atacak üniversite öğrencilerinin merakla bekledikleri maaş beklentileri sık sık sokak röportajlarına konu oluyor. Şimdilerde ise En Son Haber kanalı üniversiteye hazırlanan ve okuyan öğrencilere mikrofon uzattı.

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Öğrencilerin maaş beklentileri okumak istedikleri ve okudukları bölümlere göre değişiklik gösteriyordu.

Öğrencilerin maaş beklentileri okumak istedikleri ve okudukları bölümlere göre değişiklik gösteriyordu.

Röportaj verenler arasında 0 TL maaş beklentisi olan da vardı, 200 bin TL beklentide olanlar da vardı.

Röportaj verenler arasında 0 TL maaş beklentisi olan da vardı, 200 bin TL beklentide olanlar da vardı.

İşte o anlar 👇

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