“Biz Açık Ama Kapalı Kızlarız” Cümlesi Üzerinden Sosyal Medyada Tartışmalar Devam Ediyor

Son zamanlarda sosyal medyada “Biz açık ama kapalı kızlarız” notuyla paylaşılan videolar gündemde. Her şey TikTok hesapları üzerinden tesettürlü olmayan ve dekolteli giyinmek istemeyen kullanıcıların kıyafet önerileri ve bu sebepten dolayı dert yakındığı olayları paylaşmasıyla başladı. Kısa sürede çokça etkileşim alan videolara tepkiler gelmeye başladı.
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@aysegulkaradag00 adlı TikTok kullanıcısı da “Kızlar bugün kimlere benzedim biliyor musunuz? Biz açık ama kapalı giyinen kızlarız” sözleriyle konuşmaya başladığı bir video yayınladı.
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“Bizlere göre açık giyinenler varoştur.” cümlesiyle videoya devam eden Ayşegül Karadağ’ın paylaşımıyla birlikte sosyal medya ikiye bölündü.
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Kullanıcıların kimi desteklerken kimisi de yanlış yaptığını dile getirdi. 👇
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