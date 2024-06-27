“Biz Açık Ama Kapalı Kızlarız” Cümlesi Üzerinden Sosyal Medyada Tartışmalar Devam Ediyor

Son zamanlarda sosyal medyada “Biz açık ama kapalı kızlarız” notuyla paylaşılan videolar gündemde. Her şey TikTok hesapları üzerinden tesettürlü olmayan ve dekolteli giyinmek istemeyen kullanıcıların kıyafet önerileri ve bu sebepten dolayı dert yakındığı olayları paylaşmasıyla başladı. Kısa sürede çokça etkileşim alan videolara tepkiler gelmeye başladı.