Manisa’da Annesini Kaybeden Yavru Yılkı Atının Üç Saat Sonunda Annesine Kavuştuğu Anlar

Hava sıcaklıkları sebebiyle dağlarda yaşayan yılkı atlarının köylere ve şehir merkezlerine indiği zamanlar olabiliyor. Manisa’da da bir grup yılkı atı yaşam alanlarından şehre indi ancak yavru yılkı atı ile annesi birbirlerini kaybetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üç saat boyunca ayrılık yaşayan anne ve yavrusunu vatandaşlar cep telefonlarıyla kayda aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arama çalışmalarının sonucunda kavuşan anne yavrusunun heyecanı hepimizi duygulandırdı.
İşte o anlar 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın