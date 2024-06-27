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Manisa’da Annesini Kaybeden Yavru Yılkı Atının Üç Saat Sonunda Annesine Kavuştuğu Anlar

Manisa’da Annesini Kaybeden Yavru Yılkı Atının Üç Saat Sonunda Annesine Kavuştuğu Anlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
27.06.2024 - 17:58

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Hava sıcaklıkları sebebiyle dağlarda yaşayan yılkı atlarının köylere ve şehir merkezlerine indiği zamanlar olabiliyor. Manisa’da da bir grup yılkı atı yaşam alanlarından şehre indi ancak yavru yılkı atı ile annesi birbirlerini kaybetti.

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Üç saat boyunca ayrılık yaşayan anne ve yavrusunu vatandaşlar cep telefonlarıyla kayda aldı.

Üç saat boyunca ayrılık yaşayan anne ve yavrusunu vatandaşlar cep telefonlarıyla kayda aldı.

Arama çalışmalarının sonucunda kavuşan anne yavrusunun heyecanı hepimizi duygulandırdı.

Arama çalışmalarının sonucunda kavuşan anne yavrusunun heyecanı hepimizi duygulandırdı.

İşte o anlar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

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