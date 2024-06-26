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Azerbaycan’da Maçı Takip Eden Askerlerin Cenk Tosun’un Golü Karşısında Yaşadığı Sevinç Tebessüm Ettirdi

Azerbaycan’da Maçı Takip Eden Askerlerin Cenk Tosun’un Golü Karşısında Yaşadığı Sevinç Tebessüm Ettirdi

EURO2024
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
27.06.2024 - 01:03

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Euro 2024 karşılaşmalarında Hamburg’da oynanan Türkiye-Çekya maçını A Milli Takımımız 2-1 galibiyetle sonuçlandırdı. Taraftarların goller esnasında ve maç sonrasında yaşadığı mutluluk ve sevinç görüntüleri sosyal medyada gündem olurken bir paylaşım da Azerbaycan’dan geldi.

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T.C. Milli Savunma Bakanlığı maçı dört gözle ve heyecanla takip eden Azerbaycan askerlerinin Cenk Tosun’un attığı gol sırasında yaşadığı coşkuyu bu notlarla paylaştı.

T.C. Milli Savunma Bakanlığı maçı dört gözle ve heyecanla takip eden Azerbaycan askerlerinin Cenk Tosun’un attığı gol sırasında yaşadığı coşkuyu bu notlarla paylaştı.
x.com

Desteğini esirgemeyen Azerbaycan askerleri o anlarıyla hepimizi duygulandırdı.

Desteğini esirgemeyen Azerbaycan askerleri o anlarıyla hepimizi duygulandırdı.

İşte o anlar 👇

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allen delon

Selam olsun kalpleri bizlerle atanlara.

E.B.

Ne de olsa kardeş işte.🇹🇷🇦🇿

Can vanKamp

Bunlar da bizim çocuklar! Can çocuklar!