Azerbaycan’da Maçı Takip Eden Askerlerin Cenk Tosun’un Golü Karşısında Yaşadığı Sevinç Tebessüm Ettirdi

Euro 2024 karşılaşmalarında Hamburg’da oynanan Türkiye-Çekya maçını A Milli Takımımız 2-1 galibiyetle sonuçlandırdı. Taraftarların goller esnasında ve maç sonrasında yaşadığı mutluluk ve sevinç görüntüleri sosyal medyada gündem olurken bir paylaşım da Azerbaycan’dan geldi.
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T.C. Milli Savunma Bakanlığı maçı dört gözle ve heyecanla takip eden Azerbaycan askerlerinin Cenk Tosun’un attığı gol sırasında yaşadığı coşkuyu bu notlarla paylaştı.
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Desteğini esirgemeyen Azerbaycan askerleri o anlarıyla hepimizi duygulandırdı.
İşte o anlar 👇
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Selam olsun kalpleri bizlerle atanlara.
Ne de olsa kardeş işte.🇹🇷🇦🇿
Bunlar da bizim çocuklar! Can çocuklar!