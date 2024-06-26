Azerbaycan’da Maçı Takip Eden Askerlerin Cenk Tosun’un Golü Karşısında Yaşadığı Sevinç Tebessüm Ettirdi

Euro 2024 karşılaşmalarında Hamburg’da oynanan Türkiye-Çekya maçını A Milli Takımımız 2-1 galibiyetle sonuçlandırdı. Taraftarların goller esnasında ve maç sonrasında yaşadığı mutluluk ve sevinç görüntüleri sosyal medyada gündem olurken bir paylaşım da Azerbaycan’dan geldi.