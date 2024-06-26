Çekya'yı 2-1 Geçerek EURO 2024'te Son 16'ya Kalan A Milli Futbol Takımı'na Gelen Tepkiler!
Çekya'yı 2-1 Geçerek EURO 2024'te Son 16'ya Kalan A Milli Futbol Takımı'na Gelen Tepkiler!
EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 yenen Milli Takım, son 16'ya yükseldi. Millerin rakibi D Grubu'nun lideri Avusturya oldu.
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A Milli Takım, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında Çekya'yı 2-1'le geçti. Puanını 6'ya yükselten ay-yıldızlılar, adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.
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Galibiyeti getiren goller, 51'de Hakan ve 90+4'te Cenk Tosun'dan geldi. Çekya'nın tek golünü ise 66'da Soucek kaydetti.
Ay-yıldızlılar, bu sonuçla grubunu 6 puanla ikinci sırada bitirdi ve son 16'da Avusturya'nın rakibi oldu. Türkiye, Avusturya'yı elemesi halinde çeyrek finalde Romanya - Hollanda maçının galibiyle yarı final mücalesi verecek.
Millilerin performansına gelen yorumlar 👇
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