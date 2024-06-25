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Sahaya Atlayan Berat'ın Cezası Açıklandı! Portekiz Maçında Ronaldo ile Fotoğraf Çekilmişti

Sahaya Atlayan Berat'ın Cezası Açıklandı! Portekiz Maçında Ronaldo ile Fotoğraf Çekilmişti

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
25.06.2024 - 15:44

A Milli Takım'ın EURO 2024'te F Grubu'nda oynadığı Portekiz maçında sahaya atlayan ve Cristiano Ronaldo ile fotoğraf çekilen 10 yaşındaki Türk taraftar Berat Uluğ, UEFA tarafından cezalandırıldı.

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A Milli Futbol Takımı, turnuvanın ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya gelmiş, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.

A Milli Futbol Takımı, turnuvanın ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya gelmiş, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.

Maçın 68. dakikasında küçük bir taraftar sahaya atlamış ve Ronaldo ile fotoğraf çekilmişti.

Maçın 68. dakikasında küçük bir taraftar sahaya atlamış ve Ronaldo ile fotoğraf çekilmişti.

Taraftarın daha sonradan 10 yaşında Almanya'da yaşan bir Türk olduğu ortaya çıkmıştı.👇🏻

İngiltere Express gazetesinin UEFA yetkililerinden aldığı demeçte, "Sahaya herhangi bir şekilde girilmesi stadyum kurallarının ihlali anlamına gelir ve stadyumdan ihraç edilmeye, tüm turnuva maçlarından men edilmeye ve izinsiz giriş için resmi suç duyurusunda bulunulmasına neden olur.

İngiltere Express gazetesinin UEFA yetkililerinden aldığı demeçte, "Sahaya herhangi bir şekilde girilmesi stadyum kurallarının ihlali anlamına gelir ve stadyumdan ihraç edilmeye, tüm turnuva maçlarından men edilmeye ve izinsiz giriş için resmi suç duyurusunda bulunulmasına neden olur.

12 yaşından küçükler için herhangi bir cezai sorumluluk söz konusu değildir, ancak eşlik eden yetişkin, çocuğun biletleme hüküm ve koşullarına uygun olarak stadyum kurallarına uymasını sağlamaktan sorumludur." ifadelerine yer verildi.

12 yaşından küçükler için herhangi bir cezai sorumluluk söz konusu değildir, ancak eşlik eden yetişkin, çocuğun biletleme hüküm ve koşullarına uygun olarak stadyum kurallarına uymasını sağlamaktan sorumludur." ifadelerine yer verildi.

Böylelikle Berat, Euro 2024'teki tüm maçlardan men edildi.

Böylelikle Berat, Euro 2024'teki tüm maçlardan men edildi.
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