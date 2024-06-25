Ne Kadar Gurur Duysak Az! Filenin Sultanları'ndan Melissa Vargas Milletler Ligi'nde Zirveye Yerleşti

2024 yılını Milletler Ligi ile açan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, turnuvaya çeyrek finalde veda etmişti. Filenin Sultanları, dev organizasyona erken veda etmesine rağmen ligin en en skorer oyuncusu ay-yıldızlı ekibimizinde Melissa Vargas oldu. 24 yaşındaki voleybolcumuz, muazzam başarılarıyla herkesin takdirini bir kez daha kazandı.