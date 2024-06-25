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Ne Kadar Gurur Duysak Az! Filenin Sultanları'ndan Melissa Vargas Milletler Ligi'nde Zirveye Yerleşti

Ne Kadar Gurur Duysak Az! Filenin Sultanları'ndan Melissa Vargas Milletler Ligi'nde Zirveye Yerleşti

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
25.06.2024 - 13:01

2024 yılını Milletler Ligi ile açan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, turnuvaya çeyrek finalde veda etmişti. Filenin Sultanları, dev organizasyona erken veda etmesine rağmen ligin en en skorer oyuncusu ay-yıldızlı ekibimizinde Melissa Vargas oldu. 24 yaşındaki voleybolcumuz, muazzam başarılarıyla herkesin takdirini bir kez daha kazandı.

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Daniele Santarelli yönetiminde geçen sene çıktığı tüm turnuvalarda şampiyonluğa ulaşan Filenin Sultanları, bu yıl Milletler Ligi'nde Polonya'ya mağlup olarak çeyrek finalde turnuvaya veda etmişti.

Daniele Santarelli yönetiminde geçen sene çıktığı tüm turnuvalarda şampiyonluğa ulaşan Filenin Sultanları, bu yıl Milletler Ligi'nde Polonya'ya mağlup olarak çeyrek finalde turnuvaya veda etmişti.

Normal etabı namağlup tamamlayan Brezilya, finale çıkamamış, İtalya ise Japonya'yı 3-1'le geçerek kupayı müzesine götürmüştü.

Normal etabı namağlup tamamlayan Brezilya, finale çıkamamış, İtalya ise Japonya'yı 3-1'le geçerek kupayı müzesine götürmüştü.

Milliler, ligi 6. olarak noktalarken İtalya'nın zaferinin yanı sıra takımımızdan Melissa Vargas, yine dikkat çeken oyuncu oldu.

Milliler, ligi 6. olarak noktalarken İtalya'nın zaferinin yanı sıra takımımızdan Melissa Vargas, yine dikkat çeken oyuncu oldu.

24 yaşındaki voleybolcu, 293 sayı ve 22 ace ile turnuvanın en çok sayı kaydeden, ace alan ismi oldu.

24 yaşındaki voleybolcu, 293 sayı ve 22 ace ile turnuvanın en çok sayı kaydeden, ace alan ismi oldu.

Vargas'ın başarısına gelen yorumlar 👇🏻

Vargas'ın başarısına gelen yorumlar 👇🏻
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