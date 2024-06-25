Ne Kadar Gurur Duysak Az! Filenin Sultanları'ndan Melissa Vargas Milletler Ligi'nde Zirveye Yerleşti
Ne Kadar Gurur Duysak Az! Filenin Sultanları'ndan Melissa Vargas Milletler Ligi'nde Zirveye Yerleşti
2024 yılını Milletler Ligi ile açan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, turnuvaya çeyrek finalde veda etmişti. Filenin Sultanları, dev organizasyona erken veda etmesine rağmen ligin en en skorer oyuncusu ay-yıldızlı ekibimizinde Melissa Vargas oldu. 24 yaşındaki voleybolcumuz, muazzam başarılarıyla herkesin takdirini bir kez daha kazandı.
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Daniele Santarelli yönetiminde geçen sene çıktığı tüm turnuvalarda şampiyonluğa ulaşan Filenin Sultanları, bu yıl Milletler Ligi'nde Polonya'ya mağlup olarak çeyrek finalde turnuvaya veda etmişti.
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Normal etabı namağlup tamamlayan Brezilya, finale çıkamamış, İtalya ise Japonya'yı 3-1'le geçerek kupayı müzesine götürmüştü.
Milliler, ligi 6. olarak noktalarken İtalya'nın zaferinin yanı sıra takımımızdan Melissa Vargas, yine dikkat çeken oyuncu oldu.
24 yaşındaki voleybolcu, 293 sayı ve 22 ace ile turnuvanın en çok sayı kaydeden, ace alan ismi oldu.
Vargas'ın başarısına gelen yorumlar 👇🏻
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Tebrikler Vargas o her zaman çok iyi mükemmel.