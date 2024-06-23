Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Bakalım bu hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla spor gündemine renk katmış. 🙌🏻
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1. Kurban Bayramı'na damga vurdular.😂
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2. Eksikliği çok hissedildi. 🥲
3. Biraz da nostalji. 👌
4. Gareth Southgate sağ olsun. 🙃
5. Çok rahat biri çok. 😎
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6. Bu kadar mı fark eder? 😯
7. Ofsayt olmasa o gazla farka giderdik gibi.
8. Gürcistan'a ne gol attı ama. 🚀
9. 👌
10. Son bir kişi kaldı (!) Seri takip edelim. 😂
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11. Her spikerin tarzı farklı tabii. 😑
12. Bir türlü öğrenemedik şunu. 🥲
13. İsviçre'nin adı geçince akla gelen ilk isim olabilir.
14. Tarihin en uzun sakatlıklarından.
15. Hatırlayanlar vardır mutlaka. 😁
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16. "Para para para"
17. Kimin aklına gelirdi ki?
18. İşler tersine döndü bir günde. 😂
19. Trabzonspor'a da hayırlı olsun diyebilir miyiz? 🤔
20. Sizce kim, bakalım bilen çıkacak mı? 😂
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21. Olmayınca olmuyor...
22. Nerden aklına geldi. 🤣
23. Bir ara kayıp düşmekten oynayamadık. Maçın genelinde de oynayamadık aslında da. 😢
24. Gürcistan maçında inanılmazdı ama işte. 😌
25. 😂😂😂
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