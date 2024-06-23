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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
23.06.2024 - 20:01

Bakalım bu hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla spor gündemine renk katmış. 🙌🏻

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1. Kurban Bayramı'na damga vurdular.😂

1. Kurban Bayramı'na damga vurdular.😂
twitter.com

2. Eksikliği çok hissedildi. 🥲

2. Eksikliği çok hissedildi. 🥲
twitter.com

3. Biraz da nostalji. 👌

3. Biraz da nostalji. 👌
twitter.com

4. Gareth Southgate sağ olsun. 🙃

4. Gareth Southgate sağ olsun. 🙃
twitter.com

5. Çok rahat biri çok. 😎

5. Çok rahat biri çok. 😎
twitter.com
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6. Bu kadar mı fark eder? 😯

6. Bu kadar mı fark eder? 😯
twitter.com

7. Ofsayt olmasa o gazla farka giderdik gibi.

7. Ofsayt olmasa o gazla farka giderdik gibi.
twitter.com

8. Gürcistan'a ne gol attı ama. 🚀

8. Gürcistan'a ne gol attı ama. 🚀
twitter.com

9. 👌

9. 👌
twitter.com

10. Son bir kişi kaldı (!) Seri takip edelim. 😂

10. Son bir kişi kaldı (!) Seri takip edelim. 😂
twitter.com
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11. Her spikerin tarzı farklı tabii. 😑

11. Her spikerin tarzı farklı tabii. 😑
twitter.com

12. Bir türlü öğrenemedik şunu. 🥲

12. Bir türlü öğrenemedik şunu. 🥲
twitter.com

13. İsviçre'nin adı geçince akla gelen ilk isim olabilir.

13. İsviçre'nin adı geçince akla gelen ilk isim olabilir.
twitter.com

14. Tarihin en uzun sakatlıklarından.

14. Tarihin en uzun sakatlıklarından.
twitter.com

15. Hatırlayanlar vardır mutlaka. 😁

15. Hatırlayanlar vardır mutlaka. 😁
twitter.com
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16. "Para para para"

16. "Para para para"
twitter.com

17. Kimin aklına gelirdi ki?

17. Kimin aklına gelirdi ki?
twitter.com

18. İşler tersine döndü bir günde. 😂

18. İşler tersine döndü bir günde. 😂
twitter.com

19. Trabzonspor'a da hayırlı olsun diyebilir miyiz? 🤔

19. Trabzonspor'a da hayırlı olsun diyebilir miyiz? 🤔
twitter.com

20. Sizce kim, bakalım bilen çıkacak mı? 😂

20. Sizce kim, bakalım bilen çıkacak mı? 😂
twitter.com
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21. Olmayınca olmuyor...

21. Olmayınca olmuyor...
twitter.com

22. Nerden aklına geldi. 🤣

22. Nerden aklına geldi. 🤣
twitter.com

23. Bir ara kayıp düşmekten oynayamadık. Maçın genelinde de oynayamadık aslında da. 😢

23. Bir ara kayıp düşmekten oynayamadık. Maçın genelinde de oynayamadık aslında da. 😢
twitter.com

24. Gürcistan maçında inanılmazdı ama işte. 😌

24. Gürcistan maçında inanılmazdı ama işte. 😌
twitter.com

25. 😂😂😂

25. 😂😂😂
twitter.com

Portekiz maçının goygoyuna devam etmek isteyenleri burayaa 👇

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