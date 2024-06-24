Portekiz Maçında Sahaya Atlayıp Ronaldo ile Fotoğraf Çekilen Küçük Taraftarın Türk Olduğu Ortaya Çıktı!
Portekiz Maçında Sahaya Atlayıp Ronaldo ile Fotoğraf Çekilen Küçük Taraftarın Türk Olduğu Ortaya Çıktı!
A Milli Takım'ın EURO 2024'teki Portekiz maçında sahaya atlayarak Ronaldo ile fotoğraf çekilen çocuğun Almanya’da yaşayan Türk bir futbolcu ortaya çıktı. (Serbestiyet - Oğuzhan Keskin)
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Türkiye - Portekiz maçının 68. dakikasında küçük bir taraftar, sahaya atlayarak Cristiano Ronaldo ile öz çekim yapmıştı.
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Dünya gündemine oturan küçük çocuğun 10 yaşındaki Berat Uluğ ortaya çıktı.
Serbestiyet'in haberine göre, Berat, maç öncesinde arkadaşlarıyla iddiaya girdi ve babasına bu durumdan hiç bahsetmedi.
Maç devam ederken "Tuvalete gidiyorum" diyerek babasının yanından ayrıldı. Baba Uluğ, “Onu bir anda yedek kulübesinin çatısında gördüm ve koşmaya başladı." ifadeleriyle olay anını anlattı.
Almanya ekibi KSV Hessen Kassel’in U11 Takımı'nın 10 numarası olan Berat ise “Hayallerimi gerçekleştirdim. Artık Cristiano Ronaldo ile bir fotoğrafım var. Bunu bir tişörte bastıracağım ve odamda saklayacağım.” diye konuştu.
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