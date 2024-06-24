Her Şeyi Sildi: Trabzonspor'a İmza Atan Ozan Tufan 3 Temmuz ve Fenerbahçe Paylaşımlarını Kaldırdı
Her Şeyi Sildi: Trabzonspor'a İmza Atan Ozan Tufan 3 Temmuz ve Fenerbahçe Paylaşımlarını Kaldırdı
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ozan Tufan, Trabzonspor'a imza atmasının ardından sosyal medya hesaplarındaki sarı-lacivertli kulübe dair paylaşımlarını kaldırdı. 29 yaşındaki orta sahanın 3 Temmuz ile ilgili gönderisini de sildiği ortaya çıktı. Duruma, Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterdi.
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2022 yılında toplam 7 senelik Fenerbahçe kariyerini noktalayıp Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'e giden Ozan Tufan, Süper Lig'e geri döndü.
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Milli futbolcu, Trabzonspor ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Bordo-mavili kulübün KAP bildirimi sonrası 29 yaşındaki orta sahadan flaş bir hamle geldi.
Tufan, X hesabında 3 Temmuz'la alakalı paylaşımlarını sildi.
Aldığı kararla futbolseverleri şaşırtan isim, Instagram hesabında da Fenerbahçe ile ilgili olan öne çıkarılanlar bölümünü kaldırdı.
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Sarı-lacivertli taraftarlar, Tufan'ın hamlesine tepki gösterdi. 👇
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