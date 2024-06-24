Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe , Trabzonspor
Her Şeyi Sildi: Trabzonspor'a İmza Atan Ozan Tufan 3 Temmuz ve Fenerbahçe Paylaşımlarını Kaldırdı

Her Şeyi Sildi: Trabzonspor'a İmza Atan Ozan Tufan 3 Temmuz ve Fenerbahçe Paylaşımlarını Kaldırdı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
24.06.2024 - 12:15

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ozan Tufan, Trabzonspor'a imza atmasının ardından sosyal medya hesaplarındaki sarı-lacivertli kulübe dair paylaşımlarını kaldırdı. 29 yaşındaki orta sahanın 3 Temmuz ile ilgili gönderisini de sildiği ortaya çıktı. Duruma, Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

2022 yılında toplam 7 senelik Fenerbahçe kariyerini noktalayıp Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'e giden Ozan Tufan, Süper Lig'e geri döndü.

2022 yılında toplam 7 senelik Fenerbahçe kariyerini noktalayıp Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'e giden Ozan Tufan, Süper Lig'e geri döndü.

Milli futbolcu, Trabzonspor ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Milli futbolcu, Trabzonspor ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bordo-mavili kulübün KAP bildirimi sonrası 29 yaşındaki orta sahadan flaş bir hamle geldi.

Bordo-mavili kulübün KAP bildirimi sonrası 29 yaşındaki orta sahadan flaş bir hamle geldi.

Tufan, X hesabında 3 Temmuz'la alakalı paylaşımlarını sildi.

Tufan, X hesabında 3 Temmuz'la alakalı paylaşımlarını sildi.

Aldığı kararla futbolseverleri şaşırtan isim, Instagram hesabında da Fenerbahçe ile ilgili olan öne çıkarılanlar bölümünü kaldırdı.

Aldığı kararla futbolseverleri şaşırtan isim, Instagram hesabında da Fenerbahçe ile ilgili olan öne çıkarılanlar bölümünü kaldırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sarı-lacivertli taraftarlar, Tufan'ın hamlesine tepki gösterdi. 👇

Sarı-lacivertli taraftarlar, Tufan'ın hamlesine tepki gösterdi. 👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın