Montella'ya Tepkilerin Ardı Arkası Kesilmiyor! Ali Ece Kadro Konusunda İtalyan Çalıştırıcıya Öfke Kustu

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Portekiz maçındaki kadro tercihi ve Arda Güler açıklamasıyla eleştirilerin hedefi oldu. İtalyan teknik adama bir tepki de futbol yorumcusu Ali Ece'den geldi. Ece, alınan kararları sert bir dille eleştirdi.