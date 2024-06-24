Montella'ya Tepkilerin Ardı Arkası Kesilmiyor! Ali Ece Kadro Konusunda İtalyan Çalıştırıcıya Öfke Kustu
Montella'ya Tepkilerin Ardı Arkası Kesilmiyor! Ali Ece Kadro Konusunda İtalyan Çalıştırıcıya Öfke Kustu
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Portekiz maçındaki kadro tercihi ve Arda Güler açıklamasıyla eleştirilerin hedefi oldu. İtalyan teknik adama bir tepki de futbol yorumcusu Ali Ece'den geldi. Ece, alınan kararları sert bir dille eleştirdi.
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Büyük umutlarla çıktığımız EURO 2024'teki ikinci maçımız olan Portekiz karşılaşması, kendi adımıza hüsranla noktalanmıştı.
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Milliler, turnuvanın favorisine 3-0 yenilerek son 16 şansını, 26 Haziran Çarşamba günü oynanacak Çekya maçına bırakmıştı.
Alınan farklı yenilgi sonrası, Teknik Direktör Montella da Arda Güler açıklamasıyla tepki toplamıştı.
İtalyan teknik adam, maça Yunus Akgün ile başlamış Gürcistan maçının yıldızı Arda Güler'i 70. dakikada oyuna almıştı.
50 yaşındaki çalıştırıcı, bu kararını ise "Arda konusunda gerçekten üzgünüm. Arda gerçekten yorgundu ve sakatlık riski vardı. Hatta maça almasam mı diye düşündüm. Bir gol atarız düşüncesiyle onu oyuna aldım." sözleriyle açıklamıştı.
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Ali Ece, Montella'nın bu açıklaması sonrası dün akşamki canlı yayında adeta çıldırdı 👇
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