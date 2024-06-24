Milli Takım'da Sular Durulmuyor! Mehmet Demirkol'un Çok Konuşulacak İddiası Futbolseverleri Kızdırdı
Milli Takım'da Sular Durulmuyor! Mehmet Demirkol'un Çok Konuşulacak İddiası Futbolseverleri Kızdırdı
A Milli Takım'ın Portekiz mağlubiyetinin ardından Socrates Dergi'de yorumculuk yapan Mehmet Demirkol'dan flaş bir iddia geldi. Demirkol, ay-yıldızlı ekibimizde futbolcuların birbirleriyle konuşmadığını söyledi.
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EURO 2024'te F Grubu'nda yer alan A Milli Takım, turnuvaya 3-1'lik Gürcistan galibiyetiyle başlamış, ikinci maçında ise Portekiz'e 3-0 mağlup olmuştu.
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Hem skor hem de oyun olarak alınan farklı yenilginin ardından gözler teknik direktör Vincenzo Montella'ya çevrilmişti.
İtalyan teknik adamın Gürcistan maçının öne çıkan isimlerini Portekiz maçında 11'e almaması tepkileri de beraberinde getirmişti.
Alınan yenilgi sonrası Socrates Dergi'de karşılaşmaya dair konuşan yorumcu Mehmet Demirkol, çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.
Demirkol, "Aynı mevki, kanatta oynayan Milli takımda bazı oyuncular birbirleriyle konuşmuyor. İsim vermeyeceğim." dedi.
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Futbolseverler, açıklamaya tepki gösterdi. 👇
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