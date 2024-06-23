Tüm Türkiye Bu Görüntüyü Konuşuyordu: TFF'den Arda Güler Açıklaması Geldi!

A Milli Futbol Takımı’nın Çekya maçı için hazırlıkları devam ederken, antrenman esnasında Montella'nın Arda Güler'in elinden antrenman formasını alıp bir başka oyuncuya veresi gündem olmuştu. Çok geçmeden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kameralara yansıyan görüntülere ilişkin açıklama geldi.