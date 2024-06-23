Tüm Türkiye Bu Görüntüyü Konuşuyordu: TFF'den Arda Güler Açıklaması Geldi!
Tüm Türkiye Bu Görüntüyü Konuşuyordu: TFF'den Arda Güler Açıklaması Geldi!
A Milli Futbol Takımı’nın Çekya maçı için hazırlıkları devam ederken, antrenman esnasında Montella'nın Arda Güler'in elinden antrenman formasını alıp bir başka oyuncuya veresi gündem olmuştu. Çok geçmeden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kameralara yansıyan görüntülere ilişkin açıklama geldi.
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A Milli Futbol Takımımızın Gürcistan karşısındaki 3-1'lik galibiyetinde büyük emeği olan Arda Güler, grubun ikinci maçı Portekiz karşısında ilk 11'de yer almamıştı.
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Sakatlık iddiaları gündemi meşgul ederken, net bir açıklama henüz yapılmamıştı.
Çekya maçı için hazırlık yapmaya başlayan takımımızın yaptığı ilk antrenman sırasında teknik direktör Montella'nın Arda'nın elinden formayı çekip aldığı görüntüler hazırlıklara gölge düşürdü.
Kayıt altına alınan o anları buradan izleyebilirsiniz👇🏻
Tepkiler çığ gibi büyümeye devam ederken, TFF'den beklenen açıklama geldi:
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''A Millî Takımımızın bu akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında, televizyon kameralarına yansıyan görüntüler üzerine yorum yapılarak oluşturulmuş bir video, sosyal medya mecraları üzerinden dolaşıma sokulmuştur.
Antrenman öncesinde millî futbolcumuz Arda Güler'in kasığındaki ağrı nedeniyle, Çekya maçına kendisini en sağlıklı şekilde hazırlayabilmek adına, bireysel çalışma yapması konusunda teknik heyetimiz ve oyuncu arasında fikir birliğine varılmıştır.
İlgili videoda görülen çalışma, Arda Güler için belirlenen kapsamda olmayıp, millî futbolcumuz daha sonra koruyucu amaçlı lineer çalışmasına yönlendirilmiştir. Kalbi Türk Millî Takımı için atan sağduyulu vatandaşlarımızın bu tür içeriklere itibar etmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız.''
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