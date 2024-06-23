Tepkiler Büyüyor: Mustafa Sandal'dan Arda Güler'in Elinden Forma Alan Montella'ya Zehir Zemberek Sözler!
Tepkiler Büyüyor: Mustafa Sandal'dan Arda Güler'in Elinden Forma Alan Montella'ya Zehir Zemberek Sözler!
Çekya maçı için hazırlıklara başlayan A Milli Futbol Takımı'nın antrenman görüntüleri büyük yankı uyandırdı. Arda Güler'in elinden formasını alan Montella'ya bir tepki de Mustafa Sandal'dan geldi. Sandal, açtı ağzını yumdu gözünü!
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Geçtiğimiz saatlerde, Çekya maçı için hazırlıklara başlayan A Milli Futbol Takımı’nın antrenmanından tepki çeken görüntüler yayıldı. Görüntülerin odağında da milli gururumuz Arda Güler vardı.
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Teknik direktör Montella'nın antrenman sırasında Arda Güler'in formasını elinden alıp başka bir oyuncuya vermesi sosyal medya kullanıcılarının öfke kusmasına sebep oldu.
Kaçıranlar için o anları şöyle bırakalım👇
Geçtiğimiz dakikalarda Montella'ya bir tepki de Mustafa Sandal'dan geldi. Şahit olduğu antrenman görüntüleri karşısında tepesi atan Sandal, Montella'ya seslendi...
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