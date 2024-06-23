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Tepkiler Büyüyor: Mustafa Sandal'dan Arda Güler'in Elinden Forma Alan Montella'ya Zehir Zemberek Sözler!

Tepkiler Büyüyor: Mustafa Sandal'dan Arda Güler'in Elinden Forma Alan Montella'ya Zehir Zemberek Sözler!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
23.06.2024 - 23:08

Çekya maçı için hazırlıklara başlayan A Milli Futbol Takımı'nın antrenman görüntüleri büyük yankı uyandırdı. Arda Güler'in elinden formasını alan Montella'ya bir tepki de Mustafa Sandal'dan geldi. Sandal, açtı ağzını yumdu gözünü!

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Geçtiğimiz saatlerde, Çekya maçı için hazırlıklara başlayan A Milli Futbol Takımı’nın antrenmanından tepki çeken görüntüler yayıldı. Görüntülerin odağında da milli gururumuz Arda Güler vardı.

Geçtiğimiz saatlerde, Çekya maçı için hazırlıklara başlayan A Milli Futbol Takımı’nın antrenmanından tepki çeken görüntüler yayıldı. Görüntülerin odağında da milli gururumuz Arda Güler vardı.

Teknik direktör Montella'nın antrenman sırasında Arda Güler'in formasını elinden alıp başka bir oyuncuya vermesi sosyal medya kullanıcılarının öfke kusmasına sebep oldu.

Teknik direktör Montella'nın antrenman sırasında Arda Güler'in formasını elinden alıp başka bir oyuncuya vermesi sosyal medya kullanıcılarının öfke kusmasına sebep oldu.

Kaçıranlar için o anları şöyle bırakalım👇

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken Arda'ya Ahmet Mümtaz Taylan'dan destek gelmişti. Taylan, Montella'ya epey sert çıkmıştı. Detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Geçtiğimiz dakikalarda Montella'ya bir tepki de Mustafa Sandal'dan geldi. Şahit olduğu antrenman görüntüleri karşısında tepesi atan Sandal, Montella'ya seslendi...

Geçtiğimiz dakikalarda Montella'ya bir tepki de Mustafa Sandal'dan geldi. Şahit olduğu antrenman görüntüleri karşısında tepesi atan Sandal, Montella'ya seslendi...

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