Tepkiler Büyüyor: Mustafa Sandal'dan Arda Güler'in Elinden Forma Alan Montella'ya Zehir Zemberek Sözler!

Çekya maçı için hazırlıklara başlayan A Milli Futbol Takımı'nın antrenman görüntüleri büyük yankı uyandırdı. Arda Güler'in elinden formasını alan Montella'ya bir tepki de Mustafa Sandal'dan geldi. Sandal, açtı ağzını yumdu gözünü!