Bülent Ersoy'a Sitem Ederken Konuyu Aniden Diva'nın İştahına Bağlayan Nihat Doğan’ın Açıklamaları Beyin Yaktı
Bülent Ersoy'a Sitem Ederken Konuyu Aniden Diva'nın İştahına Bağlayan Nihat Doğan’ın Açıklamaları Beyin Yaktı
Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına katılan Nihat Doğan, bu sefer de Bülent Ersoy'a sitem ederken bir anda paylaştığı enteresan detaylarla gündeme oturdu...
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Yıllardır birbirinden enteresan açıklamalarla beynimizi yakan isimler arasında yer alan Nihat Doğan, birkaç gündür Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programında kurduğu cümlelerle gündeme geliyor biliyorsunuz.
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Kaçıranlar için şöyle ufak bir özet geçelim, malum program pek bir olay yarattı! Doğan, önce astral seyahatleriyle meşhur Yusuf Güney'e "Astral seyahate giderken beni de çağır. Nihat Doğan ırkının uzaya yayılması lazım. Ben de uzaya tohumlarımı bırakmak istiyorum" seslenişiyle dillere düşmüştü.
Ardından, geçtiğimiz aylarda iki senelik evliliğini bitirdiği İranlı hayranı Arzu Doğan'a ihanet iddiası hakkında birkaç yorumda bulunmuş, "aslan evde durur mu?" çıkışıyla tepki çekmişti.
Nihat Doğan, aynı programdan bir başka kesitle yine "bu neydi şimdi?" dedirtmeyi başardı! Bülent Ersoy'un Nusret'te et yiyemediği için kameralara ağladığını iddia eden Nihat Doğan, önce acısını anladığını söylediği Diva'ya sitem etti.
Ardından nasıl olduysa mesele Bülent Ersoy'un iştahına bağlandı. "Acını paylaşıyorum dedim, et yiyemediğin içime dert oldu sana but yedirdim but! Kimsenin bulamadığı butlar budunu getirdim sana yazıklar olsun!" açıklamasında bulunan Nihat Doğan, Diva'nın but ve kalkan sevdiğini ifade etti 🙈
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Buyurun, "ne anlatıyorsun be abi" dedirten o anları beraber izleyelim... 😂
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valla ikinizde gereksiz insanlarsiniz