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İki Yıl İçerisinde Boşanmışlardı: Nihat Doğan'ın Evliliği Hakkındaki "Aslan Evde Durur mu?" Sözleri Şoke Etti

İki Yıl İçerisinde Boşanmışlardı: Nihat Doğan'ın Evliliği Hakkındaki "Aslan Evde Durur mu?" Sözleri Şoke Etti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
21.06.2024 - 19:00

Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına konuk olan türkücü Nihat Doğan, evliliği hakkında yaptığı açıklamalarla akıllara durgunluk verdi! Arzu Doğan ile kısa süren evliliği sonrası şoke eden açıklamlarda bulunan isim 'Aslan evde durur mu?' sözleriyle gündeme damgasını vurdu!

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2022 senesinin başında İranlı hayranı Arzu Doğan ile kimselerden habersiz dünyaevine giren Nihat Doğan sessiz sedasız yaşadığı ilişkisiyle magazin gündeminden uzak duruyordu.

2022 senesinin başında İranlı hayranı Arzu Doğan ile kimselerden habersiz dünyaevine giren Nihat Doğan sessiz sedasız yaşadığı ilişkisiyle magazin gündeminden uzak duruyordu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla oğlunu ve eşini sevenleriyle paylaşmaya devem eden Doğan bu görüntülerle çok konuşuluyordu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla oğlunu ve eşini sevenleriyle paylaşmaya devem eden Doğan bu görüntülerle çok konuşuluyordu.

Evliliklerinin ardından Amin Badıkan isimli oğullarını kucaklarına alan çiftimiz evliliklerinin 2. senesinde boşanma kararı almış ve evleri ayırarak sorunsuz bir şekilde boşanmıştı.

Evliliklerinin ardından Amin Badıkan isimli oğullarını kucaklarına alan çiftimiz evliliklerinin 2. senesinde boşanma kararı almış ve evleri ayırarak sorunsuz bir şekilde boşanmıştı.

Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına konuk olan Nihat Doğan evliliği hakkında şoke eden açıklamalarda bulundu!

Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına konuk olan Nihat Doğan evliliği hakkında şoke eden açıklamalarda bulundu!

Kıskançlık sorunu yüzünden boşandığı iddia edilen ikilinin biten evliliği hakkında "Ben başaramadım, iyi bir koca olamadım" diyen Doğan gündeme damgasını vurdu!

Kıskançlık sorunu yüzünden boşandığı iddia edilen ikilinin biten evliliği hakkında "Ben başaramadım, iyi bir koca olamadım" diyen Doğan gündeme damgasını vurdu!
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"İyi bir sevgili olabilirim, bunu kabul ediyorum. Belki iyi bir baba olamadım. Özgür ruhlu bir insanım. Şimdi bir aslanı nasıl evcilleştirebilirsin?" diyen Nihat Doğan sözleriyle ağızları açık bıraktı.

"İyi bir sevgili olabilirim, bunu kabul ediyorum. Belki iyi bir baba olamadım. Özgür ruhlu bir insanım. Şimdi bir aslanı nasıl evcilleştirebilirsin?" diyen Nihat Doğan sözleriyle ağızları açık bıraktı.

"Aslana gel bir gün de evinde dur kardeşim diyosun aslan durur mu evde?" açıklamasıyla kafaları karıştıran ünlü isim kısa sürede olay oldu.

"Aslana gel bir gün de evinde dur kardeşim diyosun aslan durur mu evde?" açıklamasıyla kafaları karıştıran ünlü isim kısa sürede olay oldu.

İşte o anlar 👇

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