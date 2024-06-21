İki Yıl İçerisinde Boşanmışlardı: Nihat Doğan'ın Evliliği Hakkındaki "Aslan Evde Durur mu?" Sözleri Şoke Etti

Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına konuk olan türkücü Nihat Doğan, evliliği hakkında yaptığı açıklamalarla akıllara durgunluk verdi! Arzu Doğan ile kısa süren evliliği sonrası şoke eden açıklamlarda bulunan isim 'Aslan evde durur mu?' sözleriyle gündeme damgasını vurdu!