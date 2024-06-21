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Berfu Yenenler Hakkında Sürekli Çıkan Hamile Olduğu İddialarına Eleştirenleri Yerin Dibine Sokarak Cevap Verdi

Berfu Yenenler Hakkında Sürekli Çıkan Hamile Olduğu İddialarına Eleştirenleri Yerin Dibine Sokarak Cevap Verdi

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
21.06.2024 - 15:27

Berfu Yenenler, hakkında süreki çıkan hamilelik haberlerine, kendisini eleştirenleri yerin dibine sokarak cevap verdi.

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2019 yılında Eser Yenenler ile evlenen Miss Turkey üçüncüsü Berfu Yenenler, hem açıklamaları hem paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri.

2019 yılında Eser Yenenler ile evlenen Miss Turkey üçüncüsü Berfu Yenenler, hem açıklamaları hem paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri.

"Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri" programı ile son dönemlerde öne çıkan Berfu Yenenler'in Eser Yenenler ile olan evliliğinden iki de oğlu var biliyorsunuz ki.

"Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri" programı ile son dönemlerde öne çıkan Berfu Yenenler'in Eser Yenenler ile olan evliliğinden iki de oğlu var biliyorsunuz ki.

Ünlü ismin iki oğlu olsa da hakkında düzenli aralıklar ile çıkan hamile olduğu haberlerine mutlaka denk gelmişsinizdir. Çünkü hem Eser Yenenler'in hem Berfu Yenenler'in her açıklaması hamileliğe yoruluyor desek yeri!

Ünlü ismin iki oğlu olsa da hakkında düzenli aralıklar ile çıkan hamile olduğu haberlerine mutlaka denk gelmişsinizdir. Çünkü hem Eser Yenenler'in hem Berfu Yenenler'in her açıklaması hamileliğe yoruluyor desek yeri!

Berfu Yenenler de hakkında çıkan hamilelik ve üremeyin haberlerine daha fazla dayanamamış olacak ki kendisini eleştirenlere biraz ti'ye alan biraz yerin dibine sokan bir paylaşım ile cevap verdi.

Berfu Yenenler de hakkında çıkan hamilelik ve üremeyin haberlerine daha fazla dayanamamış olacak ki kendisini eleştirenlere biraz ti'ye alan biraz yerin dibine sokan bir paylaşım ile cevap verdi.

İşte Berfu Yenenler'in paylaşımı 👇🏻

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