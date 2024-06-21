Anadolu'yu Yiyen Kadın Olarak Tanınan Ezgi Sertel'in Reklam Arasında Düşük Yaptığını Anlattığı Anlar Olay Oldu
Anadolu'yu Yiyen Kadın Olarak Tanınan Ezgi Sertel'in Reklam Arasında Düşük Yaptığını Anlattığı Anlar Olay Oldu
Anadolu'yu yiyen kadın olarak akıllara kazınan ünlü sunucu Ezgi Sertel, Armağan Çağlayan'ın sunduğu 'Şimdiki Aklım Olsaydı' programına konuk oldu. Sertel'in özel hayat itirafları sosyal medyada gündem oldu.
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Hafızalara Anadolu'yu yiyen kadın olarak kazınan ünlü sunucu Ezgi Sertel, Armağan Çağlayan'ın sunduğu 'Şimdiki Aklım Olsaydı' programına konuk oldu.
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Arka Sokaklar dizisinde rol alan Ozan Çobanoğlu ile 2016 yılında dünyaevine giren ve 2020'de ikiz çocukları Tibet ve Mert'i kucağına alan Sertel, özel hayatı hakkındaki samimi itirafları ile gündeme geldi.
İki kez düşük yaptığını açıklayan ünlü oyuncu bir bebeğini programın reklam arasında düşürdüğünü açıkladı. 'İkincisi reklam arasında, acayip bir şoktu. O acıyı tarif edemiyorum.' diyen Sertel, Armağan Çağlayan'ın "yayına çıktın mı?" sorusuna ise "Yayına çıktım sonra veda ettim kapattım. Canlı yayındı bir de oturdum ama programı kapatmam lazımdı. Bir sıkıntı olduğunu herkes anladı ama ne olduğu anlayamadılar." cevabını verdi.
Ünlü sunucu aynı zamanda o an herkesin stüdyodan çıkmasını istediğini anlattı ve daha sonra direkt hastaneye giderek kürtaj olduğunu belirtti. Yaşadıklarının ardından birkaç gün dinlenip işe döndüğünü anlatan Sertel, "evde kalmak bana iyi gelmedi. hemen işime dönmek istedim" ifadelerini kullandı.
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