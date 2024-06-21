Nihat Doğan'ın Astral Seyahat ile Kafayı Bozan Yusuf Güney'e "Beni de Uzaya Götür" Çağrısı Dillere Fena Düştü
Nihat Doğan'ın Astral Seyahat ile Kafayı Bozan Yusuf Güney'e "Beni de Uzaya Götür" Çağrısı Dillere Fena Düştü
Bir dönem herkesin dilinde dolaşan şarkılarıyla meşhur olan Yusuf Güney bu sıralar da astral seyahat muhabbetleri ile gündemde biliyorsunuz ki. Ünlü şarkıcı Nihat Doğan'dan da Güney'e 'beni de uzaya götür' çağrısı geldi.
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2008 yılında yaptığı çıkışla hayatımıza giren Yusuf Güney, bir dönem herkesin diline dolanan şarkıları ile meşhur olsa da şimdilerde garip astral seyahat açıklamaları ile gündeme geliyor.
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Özellikle sosyal medyada yaptığı ilginç açıklamalar ile çok konuşulan ünlü sanatçı, kendisinin uzaylı bir sevgilisi olduğunu söylemesinden tutun da astral seyahat ile Kenan Işık'ın durumunu gördüğünü söylemesine kadar yaptığı açıklamalarla dönem dönem herkesin ağzını açık bırakmayı da başarıyor.
Bu sefer Yusuf Güney'den hepimizi uzaklara daldıracak yeni bir açıklama gelmedi ama Nihat Doğan'dan Yusuf Güney'e çağrı geldi.
"Astral seyahate giderken beni de çağır. Nihat Doğan ırkının uzaya yayılması lazım. Ben de uzaya tohumlarımı bırakmak istiyorum. Bana oradan acil birisini bulman lazım." cümleleri ile Yusuf Güney'e seslenen Doğan'ın açıklamaları sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
Gelin, Doğan'ın açıklamalarına kim ne demiş birlikte bakalım!
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Ulan bu dünyada bile fazlasın,bir de öbür gezegenlere bulaşma ,kainatın hayrı açısından...
😀😀😀😀😀
mahmut tunceri de alsın gitmişken