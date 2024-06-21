Nihat Doğan'ın Astral Seyahat ile Kafayı Bozan Yusuf Güney'e "Beni de Uzaya Götür" Çağrısı Dillere Fena Düştü

Bir dönem herkesin dilinde dolaşan şarkılarıyla meşhur olan Yusuf Güney bu sıralar da astral seyahat muhabbetleri ile gündemde biliyorsunuz ki. Ünlü şarkıcı Nihat Doğan'dan da Güney'e 'beni de uzaya götür' çağrısı geldi.