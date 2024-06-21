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Yunanistan Tatilinde Nusret'e Giden Reynmen Servisi Beğenmeyince Çareyi Sosyal Medyadan İsyan Etmekte Buldu!

Yunanistan Tatilinde Nusret'e Giden Reynmen Servisi Beğenmeyince Çareyi Sosyal Medyadan İsyan Etmekte Buldu!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
21.06.2024 - 09:25

Yunanistan tatilinde Nusret Gökçe'nin mekanına giden Reynmen, mekandaki servisi beğenmeyince Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile Nusret'e isyan etti.

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Ünlü şarkıcı ve fenomen Reynmen önce sosyal medya paylaşımları ile daha sonra da Derdim Olsun, Ela ve Leila gibi şarkılarıyla herkes tarafından tanınan bir isim haline geldi biliyorsunuz ki.

Ünlü şarkıcı ve fenomen Reynmen önce sosyal medya paylaşımları ile daha sonra da Derdim Olsun, Ela ve Leila gibi şarkılarıyla herkes tarafından tanınan bir isim haline geldi biliyorsunuz ki.

Asıl adı Yusuf Aktaş olan fenomen aynı zamanda açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile magazin dünyasının da en sık konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Asıl adı Yusuf Aktaş olan fenomen aynı zamanda açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile magazin dünyasının da en sık konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Şimdilerde kız arkadaşı ile evlilik hazırlığı yapan ünlü şarkıcı da tatil sezonunu açtı! Tatil rotasını Yunanistan'a çeviren Reynmen, Nusret'in mekanında servisi beğenmeyince olanlar oldu!

Şimdilerde kız arkadaşı ile evlilik hazırlığı yapan ünlü şarkıcı da tatil sezonunu açtı! Tatil rotasını Yunanistan'a çeviren Reynmen, Nusret'in mekanında servisi beğenmeyince olanlar oldu!

İlk önce Instagram hesabında servisi beğenmediğini paylaşan Reynmen, Nusret'i de etiketleyerek isyan etti!

İlk önce Instagram hesabında servisi beğenmediğini paylaşan Reynmen, Nusret'i de etiketleyerek isyan etti!

Ünlü şarkıcı daha sonra yemekleri de beğenmemiş olacak ki yeni bir paylaşım ile Nusret'e "hatta direkt sen burayı kapat bence abi" mesajını gönderdi.

Ünlü şarkıcı daha sonra yemekleri de beğenmemiş olacak ki yeni bir paylaşım ile Nusret'e "hatta direkt sen burayı kapat bence abi" mesajını gönderdi.

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