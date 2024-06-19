Hande Yener, Araba Üstüne Çıkıp Şarkı Söylediği Videoya Gelen Hadsiz Yorumlara Dava Açtığını Açıkladı!

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, rektörlük tarafından yasaklanan geleneksel Bahar Şenliği’nin 35’incisini kendi imkanlarıyla düzenlemiş, Hande Yener'den ise ODTÜöğrencilerine tam destek gelmişti. ODTÜ öğrencileri ile buluşan ünlü şarkıcının konser sırasında arabanın üstüne çıkıp öğrencilerle Sopa şarkısını söylediği anlar ise gündem olmuştu. Hande Yener, araba videosuna gelen hadsiz yorumlara dava açacağını açıkladı!