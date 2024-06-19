Hande Yener, Araba Üstüne Çıkıp Şarkı Söylediği Videoya Gelen Hadsiz Yorumlara Dava Açtığını Açıkladı!
Hande Yener, Araba Üstüne Çıkıp Şarkı Söylediği Videoya Gelen Hadsiz Yorumlara Dava Açtığını Açıkladı!
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, rektörlük tarafından yasaklanan geleneksel Bahar Şenliği’nin 35’incisini kendi imkanlarıyla düzenlemiş, Hande Yener'den ise ODTÜöğrencilerine tam destek gelmişti. ODTÜ öğrencileri ile buluşan ünlü şarkıcının konser sırasında arabanın üstüne çıkıp öğrencilerle Sopa şarkısını söylediği anlar ise gündem olmuştu. Hande Yener, araba videosuna gelen hadsiz yorumlara dava açacağını açıkladı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hatırlarsanız Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin her yıl düzenlenen bahar şenliklerine bu yıl rektörlükten izin çıkmamış, ODTÜ'nün azimli öğrencileri rektörlükten izin çıkmayınca kendi şenliklerini kendileri düzenlemişlerdi. Hande Yener ise ODTÜ öğrencileri ile seve seve buluşabileceğini açıklayarak öğrencilere desteğini göstermişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Daha sonra öğrenciler ile buluşarak konser tarihi belirleyen Hande Yener, ODTÜ öğrencileri ile buluşmuştu. Yener'in hem ODTÜ konseri hem de konserden sonra arabanın üstüne çıkıp öğrencilerle birlikte Sopa şarkısında eğlenmesi çok konuşulmuştu!
Tabii bir kesim olayın eğlenceli kısmına odaklanmak yerine Hande Yener'i eleştirmiş ve ünlü sanatçının araba videosuna birçok kötü yorum gelmişti.
Ünlü sanatçı geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabında yaptığı paylaşım ile videosuna gelen bazı hadsiz yorumların sahiplerine dava açacağını açıkladı.
"Avamlığın vücut bulmuş hali" diyerek kötü yorumları paylaşan Yener, "Ağlatıcam" diyerek kötü yorumların sahiplerine sert çıkıştı!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Bu kadını ilk kez takdir ettim. Ve farkedeceksiniz yorumlsrda müslüman geçinenlerin agzindan kufur ve tehditten baska birsey cikmamis bunların alayı boyle iste
Eleştiri yapmakla küfür ve hakaret etmek arasındaki farkı öğreneceksiniz banka hesabınızda vardı umarım sağlam bir miktar….