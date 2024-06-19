Yüzündeki Bariz Değişime Rağmen "Hiç Operasyon Olmadım" Diyen Rafet El Roman'dan Yeni Estetik İsyanı!
Yüzündeki Bariz Değişime Rağmen "Hiç Operasyon Olmadım" Diyen Rafet El Roman'dan Yeni Estetik İsyanı!
Müzik dünyasının önde gelen isimlerinden Rafet El Roman, son dönemde yüzündeki değişimle gündeme gelen isimlerden biri olmuştu. Bir süredir estetikleri konuşulmayan ünlü sanatçıdan yine bir estetik isyanı geldi.
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90'lı yılların en popüler sanatçılarından biri olan ve akıllarımıza Amerika, Yalancı Şahidim ve Bana Sen Lazımsın gibi şarkıları ile kazınan Rafet El Roman, magazin dünyasının da en sevilen isimlerinden bir tanesi.
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Çılgın dansları, sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile zaman zaman herkesi şaşırtan ünlü sanatçı son dönemlerde yüzündeki bariz değişim ile gündeme gelmişti.
Adeta bambaşka birine dönüşen ünlü sanatçı estetik iddialarını en başta kesin bir dille reddederek "Yaptırsam şu koca burnumu yaptırırım. Lanet olsun doğuştan karizmatiğim." dese de daha sonra botoks yaptırdığını kabul ederek 'çok pişmanım' ifadelerini kullanmıştı.
Bir süredir kimse Rafet El Roman'ın estetiklerini konuşmasa da ünlü sanatçıdan yeni bir estetik isyanı daha geldi! Roman, "Bir fotoğraf var, basın da sürekli aynı fotoğrafı paylaşıyor, şeytan gibi çıkarmışlar beni. Tüm estetik yaptıran arkadaşların yanına o fotoğrafı kullanıyorlar." diyerek bu durumdan rahatsız olduğunu dile getirdi.
Rafet El Roman aynı zamanda "Sertab Erener'e de benzettiler, artık sinirlerim bozuldu." açıklamalarında bulundu.
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Ünlü sanatçının açıklamaları yine sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
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hell enerjı ustundekı resıme benzıyor
Pasaportu eski fotografiyla ise acilen degistirsin yoksa sinirdan cevirirler, tipsizlikten para cezasi da yiyebilir.