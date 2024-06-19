Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in Evlendiğini Söyleyen Onur Akay Açıklamaları İçin Özür Diledi
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in Evlendiğini Söyleyen Onur Akay Açıklamaları İçin Özür Diledi
Geçtiğimiz günlerde Afra Saraçaoğlu ve Mert Ramazan Demir'in evlendiği açıklaması ile gündemde bomba etkisi yaratan Onur Akay, açıklamaları için özür diledi.
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Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Onur Akay, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in tatil için gittiği İspanya-Marbella'da evlendiğini iddia etmişti. Akay'ın iddialarının ardından ise çifte yakın biri Aramızda Kalmasın programına bağlanarak Afra ve Mert'in sadece tatilde olduğunu açıklamıştı.
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Ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, "Kurban Bayramı’nın birinci günü akşam saatlerinde Instagram adresimden, “Değerli oyuncularımız Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir artık evli... İspanya'da gerçekleşen bir olayı saklamalarına izin vermeyeceğim. Çünkü o sizi deli gibi seven fanlarınıza ayıp olurdu. Ben Afra ve Mert'i gönülden tebrik ediyorum.” paylaşımının ardından kendisine şaka yapıldığını açıklayarak özür diledi.
Sağlam kaynakları tarafından edindiği bilgiyi paylaştığını ifade eden Onur Akay, magazin hayatı boyunca ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını söyleyerek hem Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in fanlarından hem de kendi sevenlerinden özür diledi. İşte Onur Akay'ın açıklaması 👇🏻
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