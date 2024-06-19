Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in Evlendiğini Söyleyen Onur Akay Açıklamaları İçin Özür Diledi

“Bayramın birinci günü dostlarımla bayramlaşma esnasında, bu sağlam kaynaklarım tarafından bana bir bayram şakası yapılmış. Aslında ben bu gelen bilgiyi teyit ettim ve hatta Bilal Özcan TV’de de teyit ettiğimi ifade ettim. Ancak şakayı devam ettirenler de olmuş. Şaka yapıldığını da henüz bir saat önce öğrendim. Onun için paylaşımımı bugüne kadar kaldırmamıştım! Magazin yazarlığı hayatımda çok şeyler yaşadım ama şaka olayı hiç başıma gelmemişti. Böyle hassas konularda şaka yapılmasını doğru bulmadığımı söyledim. Benden özür dilediler ama kızsam mı kızmasam mı bilemedim ama bir daha böyle bir şaka yaparlarsa huzurlarınızda hepsinin adını tek tek açıklayacağımı söyledim. Onlar benden özür dilediler bende aceleci davranıp açıkladığım için başta Türkiye’nin en değerli magazin gazetecilerinden Bilal Özcan’dan, sonra da bana her zaman güvenen değerli fanlarımız AfRam ve SeyFer’den özür diliyorum.”