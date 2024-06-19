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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in Evlendiğini Söyleyen Onur Akay Açıklamaları İçin Özür Diledi

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in Evlendiğini Söyleyen Onur Akay Açıklamaları İçin Özür Diledi

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
19.06.2024 - 19:20

Geçtiğimiz günlerde Afra Saraçaoğlu ve Mert Ramazan Demir'in evlendiği açıklaması ile gündemde bomba etkisi yaratan Onur Akay, açıklamaları için özür diledi.

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Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Onur Akay, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in tatil için gittiği İspanya-Marbella'da evlendiğini iddia etmişti. Akay'ın iddialarının ardından ise çifte yakın biri Aramızda Kalmasın programına bağlanarak Afra ve Mert'in sadece tatilde olduğunu açıklamıştı.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Onur Akay, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in tatil için gittiği İspanya-Marbella'da evlendiğini iddia etmişti. Akay'ın iddialarının ardından ise çifte yakın biri Aramızda Kalmasın programına bağlanarak Afra ve Mert'in sadece tatilde olduğunu açıklamıştı.

Ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, "Kurban Bayramı’nın birinci günü akşam saatlerinde Instagram adresimden, “Değerli oyuncularımız Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir artık evli... İspanya'da gerçekleşen bir olayı saklamalarına izin vermeyeceğim. Çünkü o sizi deli gibi seven fanlarınıza ayıp olurdu. Ben Afra ve Mert'i gönülden tebrik ediyorum.” paylaşımının ardından kendisine şaka yapıldığını açıklayarak özür diledi.

Ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, "Kurban Bayramı’nın birinci günü akşam saatlerinde Instagram adresimden, “Değerli oyuncularımız Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir artık evli... İspanya'da gerçekleşen bir olayı saklamalarına izin vermeyeceğim. Çünkü o sizi deli gibi seven fanlarınıza ayıp olurdu. Ben Afra ve Mert'i gönülden tebrik ediyorum.” paylaşımının ardından kendisine şaka yapıldığını açıklayarak özür diledi.

Sağlam kaynakları tarafından edindiği bilgiyi paylaştığını ifade eden Onur Akay, magazin hayatı boyunca ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını söyleyerek hem Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in fanlarından hem de kendi sevenlerinden özür diledi. İşte Onur Akay'ın açıklaması 👇🏻

Sağlam kaynakları tarafından edindiği bilgiyi paylaştığını ifade eden Onur Akay, magazin hayatı boyunca ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını söyleyerek hem Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in fanlarından hem de kendi sevenlerinden özür diledi. İşte Onur Akay'ın açıklaması 👇🏻

“Bayramın birinci günü dostlarımla bayramlaşma esnasında, bu sağlam kaynaklarım tarafından bana bir bayram şakası yapılmış. Aslında ben bu gelen bilgiyi teyit ettim ve hatta Bilal Özcan TV’de de teyit ettiğimi ifade ettim. Ancak şakayı devam ettirenler de olmuş. Şaka yapıldığını da henüz bir saat önce öğrendim. Onun için paylaşımımı bugüne kadar kaldırmamıştım! Magazin yazarlığı hayatımda çok şeyler yaşadım ama şaka olayı hiç başıma gelmemişti. Böyle hassas konularda şaka yapılmasını doğru bulmadığımı söyledim. Benden özür dilediler ama kızsam mı kızmasam mı bilemedim ama bir daha böyle bir şaka yaparlarsa huzurlarınızda hepsinin adını tek tek açıklayacağımı söyledim. Onlar benden özür dilediler bende aceleci davranıp açıkladığım için başta Türkiye’nin en değerli magazin gazetecilerinden Bilal Özcan’dan, sonra da bana her zaman güvenen değerli fanlarımız AfRam ve SeyFer’den özür diliyorum.”

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