Trafik Kazası Geçirmişti: Miami'deki Evinde Fenalaşan Ahu Tuğba Yeniden Hastaneye Kaldırıldı!
Trafik Kazası Geçirmişti: Miami'deki Evinde Fenalaşan Ahu Tuğba Yeniden Hastaneye Kaldırıldı!
Geçtiğimiz ay Amerika'nın Los Angeles şehrinde geçirdiği trafik kazası sonucu kaburgaları kırılan ve günlerdir de yoğun bakımda tutulan Yeşilçam'ın efsane ismi Ahu Tuğba taburcu olmuştu. Ünlü sanatçı geçtiğimiz saatlerde yeniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
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Uzun zamandır Amerika'da kızıyla birlikte yaşayan Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Ahu Tuğba, geçtiğimiz ay Los Angeles'da trafik kazası geçirmişti.
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Kazadan sonra kaburgaları kırıldığı söylenen ve ameliyat alınan Ahu Tuğba, bir süre yoğun bakımda tutulduktan sonra taburcu edilmişti.
Evinde tedavi göreceği ve 15 gün sonra fizik tedaviye başlayacağı öğrenilen Ahu Tuğba, magazinsortie.com'dan Olcay Ünal Sert'e "İlaçlar ağır geliyor. Yemek yiyemiyorum, mamayla besleniyorum. Doktorlar geçer diyor ama moralim sıfır." açıklamalarında bulunmuştu.
Taburcu olduktan sonra yeniden evine dönen Ahu Tuğba Miami'deki evinde rahatsızlanarak yeniden hastaneye kaldırıldı. Ünlü sanatçının kızı Anjelik, durumunun ciddi olduğu bilinen Ahu Tuğba için sevenlerinden dua istedi.
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